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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi
Türkiye’de nesli tehlike altında olup ‘ormanın hayaleti’ diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
vaşak
anadolu
amasya
soyu tükenmekte olan
hayvan
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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisi olan ‘Anadolu vaşağı’nın görüntülerini ‘Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor’ başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı.Paylaşımda, “Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına ev sahipliği yapıyor” şeklinde mesajlar da aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210920/guney-afrikada-soyu-tukenmekte-olan-penguenlerden-63u-ari-saldirisina-kurban-gitti-1049067640.html
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vaşak, anadolu, amasya, soyu tükenmekte olan, hayvan

Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi

09:53 17.05.2022
© İHA / MURAT ÇELİKNesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© İHA / MURAT ÇELİK
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Türkiye’de nesli tehlike altında olup ‘ormanın hayaleti’ diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisi olan ‘Anadolu vaşağı’nın görüntülerini ‘Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor’ başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Paylaşımda, “Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına ev sahipliği yapıyor” şeklinde mesajlar da aktarıldı.
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