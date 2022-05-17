Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi

🌲Anadolu Vaşağı Çorum Ormanlarında Avlanıyor



🌲Ormanlar tüm canlı yaşamı için hayati önem Taşıyor

🌲Ormancılar sadece ormanı değil yaban hayatını da koruyor

🌲Ormancılarımız ormanlarda gece devriyesinde

🌲Ormanlarımız korumak ve geliştirmek için 7/24 görev başındayız pic.twitter.com/iLpMD6AT0j