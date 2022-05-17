https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-baltik-denizi-devletleri-konseyinden-cekiliyor-1056442779.html
Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden çekiliyor
Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden çekiliyor
Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden (CBSS) çekilme yönünde karar aldı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T13:56+0300
2022-05-17T13:56+0300
2022-05-17T14:28+0300
rusya dışişleri bakanlığı
baltık denizi devletleri konseyi (cbss)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden (CBSS) çekilme kararı aldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada açıklamasında, “CBSS üyeliğimizin sona ermesi, Rusya’nın bölgedeki varlığını etkilemeyecek. Ülkemizi Baltık'tan çıkarmaya yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur. Sorumlu davranan partnerlerle çalışmaya, Baltık bölgesinin, ortak mülkümüzün geliştirilmesi için kilit meselelere yönelik etkinlikler düzenlemeye, çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, CBSS’deki mevcut durumun, kuruluşun temellerine zarar verenlerin vicdanına kalmış olduğu belirtildi.
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rusya dışişleri bakanlığı, baltık denizi devletleri konseyi (cbss)
Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden çekiliyor
13:56 17.05.2022 (güncellendi: 14:28 17.05.2022) Abone ol
Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden (CBSS) çekilme yönünde karar aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden (CBSS) çekilme kararı aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada açıklamasında, “CBSS üyeliğimizin sona ermesi, Rusya’nın bölgedeki varlığını etkilemeyecek. Ülkemizi Baltık'tan çıkarmaya yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur. Sorumlu davranan partnerlerle çalışmaya, Baltık bölgesinin, ortak mülkümüzün geliştirilmesi için kilit meselelere yönelik etkinlikler düzenlemeye, çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, CBSS’deki mevcut durumun, kuruluşun temellerine zarar verenlerin vicdanına kalmış olduğu belirtildi.