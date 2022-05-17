https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-baltik-denizi-devletleri-konseyinden-cekiliyor-1056442779.html

Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden çekiliyor

Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden çekiliyor

Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden (CBSS) çekilme yönünde karar aldı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T13:56+0300

2022-05-17T13:56+0300

2022-05-17T14:28+0300

rusya dışişleri bakanlığı

baltık denizi devletleri konseyi (cbss)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden (CBSS) çekilme kararı aldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada açıklamasında, “CBSS üyeliğimizin sona ermesi, Rusya’nın bölgedeki varlığını etkilemeyecek. Ülkemizi Baltık'tan çıkarmaya yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur. Sorumlu davranan partnerlerle çalışmaya, Baltık bölgesinin, ortak mülkümüzün geliştirilmesi için kilit meselelere yönelik etkinlikler düzenlemeye, çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, CBSS’deki mevcut durumun, kuruluşun temellerine zarar verenlerin vicdanına kalmış olduğu belirtildi.

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rusya dışişleri bakanlığı, baltık denizi devletleri konseyi (cbss)