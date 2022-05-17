https://tr.sputniknews.com/20220517/tahranda-hava-kirliligi-nedeniyle-tum-okullar-ve-kurumlar-tatil-1056430756.html

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle tüm okullar ve kurumlar tatil

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle tüm okullar ve kurumlar tatil

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tüm okullar, üniversiteler ve devlet kurumları tatil edildi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T10:01+0300

2022-05-17T10:01+0300

2022-05-17T10:01+0300

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hava kirliliği

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İran medyasına göre, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Meleki, “Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, son derece sağlıksız koşullar nedeniyle toplandı. Salı günü hava kirliliği yoğunlaşacak. Bu nedenle Tahran'daki tüm kurumların, üniversitelerin ve tüm yaş grupları için okulların kapatılmasına karar verildi” ifadesini kullandı. Tahran Valisi Kriz Yönetimi Genel Müdürü Yezdi Mehr de yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Kurumuna göre, Tahran'da turuncu durum ortaya çıktı. Başta hassas gruplar olmak üzere Tahran halkını bugün ve yarın evlerinden çıkmamaya çağırıyoruz” dedi. Tahran hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220517/irak-saglik-bakanligi-kum-firtinasi-nedeniyle-4-bin-kisi-hastanelere-kaldirildi-1056424663.html

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