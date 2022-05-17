https://tr.sputniknews.com/20220517/taliban-gerek-yok-diyerek-insan-haklari-komisyonunu-kapatti-1056445215.html

Taliban, 'Gerek yok' diyerek insan hakları komisyonunu kapattı

Taliban, 'Gerek yok' diyerek insan hakları komisyonunu kapattı

Taliban, 'gereksiz olduğunu' öne sürerek ülkede faaliyet gösteren Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattığını duyurdu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T14:58+0300

2022-05-17T14:58+0300

2022-05-17T15:00+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

afganistan

insan hakları

islam

radikal islam

kadın

kız çocuğu

eğitim

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15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'in düşmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban yetkilileri, Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun (AIHRC) 'gerekli görülmediği' için feshedildiğini açıkladı.Geçici hükümetin Sözcü Yardımcısı Inamullah Samangani, çok fazla ayrıntıya yer vermeyerek "İnsan haklarıyla ilgili faaliyetleri yürütecek, yargıyla bağlantılı örgütlerimiz var" dedi.Feshedilen komisyonun faaliyetleri, ülkede kontrolün ele geçirildiği geçen Ağustos ayında tamamen durdurulmuştu. Radikal İslamcı örgüt, iktidarı ele geçirdikten sonra seçim komisyonu ve Kadın Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kurumu daha kapatmıştı.Milli Güvenlik Kurulu ve 'ülkede barış ortamının oluşturulmasını amaçlayan' uzlaşma konseyi de geçici hükümetin ilk yıllık bütçesini açıkladığı hafta sonu kapatılmıştı. Samangani, "Bu kurumlar gerekli görülmediği için feshedildi. Ancak gelecekte ihtiyaç duyulursa faaliyetlerine devam edebilirler" ifadelerini kullandı.1996'dan 2001'e kadar süren ilk rejimden daha yumuşak bir yönetim sözü veren Taliban, özellikle eğitim, çalışma ve giyim konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalan kadınların özgürlüklerini ve birçok kesimin özgürlüklerini kısıtlamaya devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220517/talibandan-aciklama-abdyi-dusman-olarak-gormuyoruz-1056439149.html

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taliban, afganistan, insan hakları, islam, radikal islam, kadın, kız çocuğu, eğitim