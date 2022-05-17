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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/taliban-gerek-yok-diyerek-insan-haklari-komisyonunu-kapatti-1056445215.html
Taliban, 'Gerek yok' diyerek insan hakları komisyonunu kapattı
Taliban, 'Gerek yok' diyerek insan hakları komisyonunu kapattı
Taliban, 'gereksiz olduğunu' öne sürerek ülkede faaliyet gösteren Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattığını duyurdu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T14:58+0300
2022-05-17T15:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
afganistan
insan hakları
islam
radikal islam
kadın
kız çocuğu
eğitim
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15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'in düşmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban yetkilileri, Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun (AIHRC) 'gerekli görülmediği' için feshedildiğini açıkladı.Geçici hükümetin Sözcü Yardımcısı Inamullah Samangani, çok fazla ayrıntıya yer vermeyerek "İnsan haklarıyla ilgili faaliyetleri yürütecek, yargıyla bağlantılı örgütlerimiz var" dedi.Feshedilen komisyonun faaliyetleri, ülkede kontrolün ele geçirildiği geçen Ağustos ayında tamamen durdurulmuştu. Radikal İslamcı örgüt, iktidarı ele geçirdikten sonra seçim komisyonu ve Kadın Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kurumu daha kapatmıştı.Milli Güvenlik Kurulu ve 'ülkede barış ortamının oluşturulmasını amaçlayan' uzlaşma konseyi de geçici hükümetin ilk yıllık bütçesini açıkladığı hafta sonu kapatılmıştı. Samangani, "Bu kurumlar gerekli görülmediği için feshedildi. Ancak gelecekte ihtiyaç duyulursa faaliyetlerine devam edebilirler" ifadelerini kullandı.1996'dan 2001'e kadar süren ilk rejimden daha yumuşak bir yönetim sözü veren Taliban, özellikle eğitim, çalışma ve giyim konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalan kadınların özgürlüklerini ve birçok kesimin özgürlüklerini kısıtlamaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/talibandan-aciklama-abdyi-dusman-olarak-gormuyoruz-1056439149.html
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taliban, afganistan, insan hakları, islam, radikal islam, kadın, kız çocuğu, eğitim

Taliban, 'Gerek yok' diyerek insan hakları komisyonunu kapattı

14:58 17.05.2022 (güncellendi: 15:00 17.05.2022)
© AP Photo / Ebrahim NorooziTaliban , Kabil , Afganistan
Taliban , Kabil , Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Taliban, 'gereksiz olduğunu' öne sürerek ülkede faaliyet gösteren Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattığını duyurdu.
15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'in düşmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban yetkilileri, Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun (AIHRC) 'gerekli görülmediği' için feshedildiğini açıkladı.
Geçici hükümetin Sözcü Yardımcısı Inamullah Samangani, çok fazla ayrıntıya yer vermeyerek "İnsan haklarıyla ilgili faaliyetleri yürütecek, yargıyla bağlantılı örgütlerimiz var" dedi.
Feshedilen komisyonun faaliyetleri, ülkede kontrolün ele geçirildiği geçen Ağustos ayında tamamen durdurulmuştu.
Radikal İslamcı örgüt, iktidarı ele geçirdikten sonra seçim komisyonu ve Kadın Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kurumu daha kapatmıştı.
Milli Güvenlik Kurulu ve 'ülkede barış ortamının oluşturulmasını amaçlayan' uzlaşma konseyi de geçici hükümetin ilk yıllık bütçesini açıkladığı hafta sonu kapatılmıştı.
Samangani, "Bu kurumlar gerekli görülmediği için feshedildi. Ancak gelecekte ihtiyaç duyulursa faaliyetlerine devam edebilirler" ifadelerini kullandı.
1996'dan 2001'e kadar süren ilk rejimden daha yumuşak bir yönetim sözü veren Taliban, özellikle eğitim, çalışma ve giyim konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalan kadınların özgürlüklerini ve birçok kesimin özgürlüklerini kısıtlamaya devam ediyor.
Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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