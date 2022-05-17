Taliban, 'Gerek yok' diyerek insan hakları komisyonunu kapattı
14:58 17.05.2022 (güncellendi: 15:00 17.05.2022)
© AP Photo / Ebrahim NorooziTaliban , Kabil , Afganistan
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Taliban, 'gereksiz olduğunu' öne sürerek ülkede faaliyet gösteren Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattığını duyurdu.
15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'in düşmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban yetkilileri, Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun (AIHRC) 'gerekli görülmediği' için feshedildiğini açıkladı.
As Taliban repression intensifies, Taliban authorities in Afghanistan dissolve the respected Afghan Human Rights Commission, conveniently deeming it "unnecessary in the face of a financial crunch." https://t.co/leeNe34tty— Kenneth Roth (@KenRoth) May 17, 2022
Geçici hükümetin Sözcü Yardımcısı Inamullah Samangani, çok fazla ayrıntıya yer vermeyerek "İnsan haklarıyla ilgili faaliyetleri yürütecek, yargıyla bağlantılı örgütlerimiz var" dedi.
Feshedilen komisyonun faaliyetleri, ülkede kontrolün ele geçirildiği geçen Ağustos ayında tamamen durdurulmuştu.
By issuing this decree the Taliban has now officially dissolved Human Rights Commission, Oversight Commission on Human Rights, Upper and Lower Houses of Afghan Parliament and the Afghan Peace Council. Quite telling. pic.twitter.com/oUmOgHn5bT— BILAL SARWARY (@bsarwary) May 16, 2022
Radikal İslamcı örgüt, iktidarı ele geçirdikten sonra seçim komisyonu ve Kadın Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kurumu daha kapatmıştı.
Milli Güvenlik Kurulu ve 'ülkede barış ortamının oluşturulmasını amaçlayan' uzlaşma konseyi de geçici hükümetin ilk yıllık bütçesini açıkladığı hafta sonu kapatılmıştı.
Samangani, "Bu kurumlar gerekli görülmediği için feshedildi. Ancak gelecekte ihtiyaç duyulursa faaliyetlerine devam edebilirler" ifadelerini kullandı.
1996'dan 2001'e kadar süren ilk rejimden daha yumuşak bir yönetim sözü veren Taliban, özellikle eğitim, çalışma ve giyim konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalan kadınların özgürlüklerini ve birçok kesimin özgürlüklerini kısıtlamaya devam ediyor.