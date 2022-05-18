https://tr.sputniknews.com/20220518/bakan-cavusoglu-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-cok-pozitif-bir-gorusme-yaptik-1056485692.html
Bakan Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 'çok pozitif' bir görüşme yaptık
Bakan Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 'çok pozitif' bir görüşme yaptık
Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini"... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T22:24+0300
2022-05-18T22:24+0300
2022-05-18T22:40+0300
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
türkiye
abd
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken arasında yapılan toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
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mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, türkiye, abd
Bakan Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 'çok pozitif' bir görüşme yaptık
22:24 18.05.2022 (güncellendi: 22:40 18.05.2022) Abone ol
Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken arasında yapılan toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, iki NATO Müttefiki ve ortak olan Türkiye ve ABD arasındaki güçlü işbirliğini teyiden, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde 18 Mayıs günü New York'ta biraraya gelmiştir. Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında öngörüldüğü üzere, ikili işbirliğini açık ve yapıcı diyalog yoluyla geliştirmeyi hedeflemektedir. Bakanlar, savunma konuları, terörle mücadele, enerji ve gıda güvenliği, iklim değişikliyle mücadele alanlarında işbirliğinin artırılması ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik yöntemleri ve somut adımları ele alırken; bölgesel konularda istişarelerin yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar ayrıca, Rusya’nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Türkiye ve ABD savaşın sona erdirilmesini teminen bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini yinelemişlerdir"