https://tr.sputniknews.com/20220518/bakan-cavusoglu-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-cok-pozitif-bir-gorusme-yaptik-1056485692.html

Bakan Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 'çok pozitif' bir görüşme yaptık

Bakan Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 'çok pozitif' bir görüşme yaptık

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini"... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T22:24+0300

2022-05-18T22:24+0300

2022-05-18T22:40+0300

mevlüt çavuşoğlu

antony blinken

türkiye

abd

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken arasında yapılan toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, türkiye, abd