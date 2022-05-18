https://tr.sputniknews.com/20220518/chp-genel-baskani-kilicdaroglundan-19-mayis-mesaji-turkiye-genclerinden-cok-sey-beklemektedir-1056476730.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye gençlerinden çok şey beklemektedir'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye gençlerinden çok şey beklemektedir'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, ''Umudumuzu ve Gazi'nin gençlere... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T16:10+0300

2022-05-18T16:10+0300

2022-05-18T16:10+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

chp

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesaj geldi. Kılıçdaroğlu mesajında, demokrasi vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet düşüyle yola çıkılan o kutlu yürüyüşün 103'üncü yıl dönümünde olunduğunu hatırlattı.Ardından idam fermanları yazılan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümü göze alarak çıktığı bu yolculukta halkın vicdanına, ferasetine ve yüksek vatan sevgisine güvendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı başlattığı bu onurlu savaşta, milletimiz de onu bağrına basmış, vatanını canıyla, kanıyla, gözyaşıyla işgalden kurtarmıştır" değerlendirmesinde bulundu.Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:'İlk hedef cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak'

https://tr.sputniknews.com/20220518/aksener-19-mayis-haftasinda-ataturk-havalimanina-dozeri-surenlere-inat-calismaya-devam-edecegiz-1056464390.html

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kemal kılıçdaroğlu, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, chp