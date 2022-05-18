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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T21:07+0300
2022-05-18T21:07+0300
türkiye
atatürk havalimanı
millet bahçesi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, “Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım” notuyla paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-ataturk-havalimani-milletin-kalmaya-devam-edecek-1056476096.html
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atatürk havalimanı, millet bahçesi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' paylaşımı

21:07 18.05.2022
© İHA / İHA-AW619858Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA / İHA-AW619858
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, “Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım” notuyla paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
TÜRKİYE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Atatürk Havalimanı milletin kalmaya devam edecek
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