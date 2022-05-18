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İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı
İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı
Ümraniye'de akşam saatlerinde yol kenarına yakın bir bölgede oluşan hortum paniğe neden oldu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T10:30+0300
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istanbul
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İstanbul'da hortum oluştu.Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220506/kansastaki-hortum-felaketinin-yeni-goruntusu-ortaya-cikti-1056146176.html
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istanbul, hortum, ümraniye

İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı

10:30 18.05.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ONUR HAMZAOĞLUİstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı
İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ONUR HAMZAOĞLU
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Ümraniye'de akşam saatlerinde yol kenarına yakın bir bölgede oluşan hortum paniğe neden oldu.
İstanbul'da hortum oluştu.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.
Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu.
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