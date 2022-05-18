https://tr.sputniknews.com/20220518/istanbulda-yol-kenarinda-olusan-hortum-panige-yol-acti-1056464141.html
İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı
İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı
Ümraniye'de akşam saatlerinde yol kenarına yakın bir bölgede oluşan hortum paniğe neden oldu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T10:30+0300
2022-05-18T10:30+0300
2022-05-18T10:30+0300
türkiye
istanbul
hortum
ümraniye
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İstanbul'da hortum oluştu.Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220506/kansastaki-hortum-felaketinin-yeni-goruntusu-ortaya-cikti-1056146176.html
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istanbul, hortum, ümraniye
İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı
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Ümraniye'de akşam saatlerinde yol kenarına yakın bir bölgede oluşan hortum paniğe neden oldu.
İstanbul'da hortum oluştu.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.
Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu.