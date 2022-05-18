https://tr.sputniknews.com/20220518/istanbulda-yol-kenarinda-olusan-hortum-panige-yol-acti-1056464141.html

İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı

İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı

Ümraniye'de akşam saatlerinde yol kenarına yakın bir bölgede oluşan hortum paniğe neden oldu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T10:30+0300

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türkiye

istanbul

hortum

ümraniye

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İstanbul'da hortum oluştu.Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220506/kansastaki-hortum-felaketinin-yeni-goruntusu-ortaya-cikti-1056146176.html

türkiye

istanbul

ümraniye

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istanbul, hortum, ümraniye