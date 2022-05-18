https://tr.sputniknews.com/20220518/koye-inen-ayilari-drone-ile-uzaklastirdi-1056467992.html
Köye inen ayıları drone ile uzaklaştırdı
Köye inen ayıları drone ile uzaklaştırdı
Erzincan'da Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen bozayı ile 3 yavrusu, koyunlarını otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından drone ile görüntülendi. Yılmaz, köye... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:20+0300
2022-05-18T12:20+0300
2022-05-18T12:24+0300
ayı
drone
yaşam
köy
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarında koyun otlatan Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Bir süre havadan takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, onları uzaklaştırmak için de drone'u kullandı. Dronun sesiyle ayıları korkutup köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.Ayı ve yavrularını karşılaştığında panik yaşadığını belirten Mert Yılmaz, "Sürüyü otlatırken bozayı ve yavrularını gördüm. Bir süre onları dron kamerasıyla görüntüledim. Ayı ve yavrularının köye yaklaştığını görünce bölgeden uzaklaştırmaya karar verdim. Buradaki amacım ayı ve yavrularını korkutmak değildi. Anne ayı sürekli yavrularını gözetliyor. İnsanların olmadığı dağlar var. Oraya giderse hem insanlar için hem de hayvanlar için iyi olur düşüncesiyle bunu yaptım. Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi. Anne ayı çok büyük, heybetliydi. Yavrulardan biri siyah diğerleri sarı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/yaylada-mahsur-kalan-inek-drone-sayesinde-kurtarildi-1056108900.html
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ayı, drone, köy
Köye inen ayıları drone ile uzaklaştırdı
12:20 18.05.2022 (güncellendi: 12:24 18.05.2022) Abone ol
Erzincan'da Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen bozayı ile 3 yavrusu, koyunlarını otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından drone ile görüntülendi. Yılmaz, köye yaklaşan ayıları yine drone ile uzaklaştırdı. Yılmaz, "Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi" dedi.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarında koyun otlatan Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi.
Bir süre havadan takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, onları uzaklaştırmak için de drone'u kullandı.
Dronun sesiyle ayıları korkutup köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayı ve yavrularını karşılaştığında panik yaşadığını belirten Mert Yılmaz, "Sürüyü otlatırken bozayı ve yavrularını gördüm. Bir süre onları dron kamerasıyla görüntüledim. Ayı ve yavrularının köye yaklaştığını görünce bölgeden uzaklaştırmaya karar verdim. Buradaki amacım ayı ve yavrularını korkutmak değildi. Anne ayı sürekli yavrularını gözetliyor. İnsanların olmadığı dağlar var. Oraya giderse hem insanlar için hem de hayvanlar için iyi olur düşüncesiyle bunu yaptım. Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi. Anne ayı çok büyük, heybetliydi. Yavrulardan biri siyah diğerleri sarı" dedi.