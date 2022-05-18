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Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti
Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti
Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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Hakkari'nin Otluca köyünde sabah saatlerinde Medine Koç (52) isimli kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Koç, bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Ağır yaralanan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220516/kocaelinde-balik-tutarken-denize-dusen-genc-hayatini-kaybetti-1056396758.html
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hakkari, pancar, uçurum

Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti

15:14 18.05.2022
© İHA / MİMAR KAYAPancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti
Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA / MİMAR KAYA
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Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Otluca köyünde sabah saatlerinde Medine Koç (52) isimli kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı.
Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Koç, bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.
Ağır yaralanan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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