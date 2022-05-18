https://tr.sputniknews.com/20220518/pancar-toplarken-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1056474690.html

Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti

Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti

Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T15:14+0300

2022-05-18T15:14+0300

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türkiye

hakkari

pancar

uçurum

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Hakkari'nin Otluca köyünde sabah saatlerinde Medine Koç (52) isimli kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Koç, bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Ağır yaralanan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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hakkari, pancar, uçurum