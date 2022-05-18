https://tr.sputniknews.com/20220518/pancar-toplarken-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1056474690.html
Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti
Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti
Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T15:14+0300
2022-05-18T15:14+0300
2022-05-18T15:14+0300
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hakkari
pancar
uçurum
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Hakkari'nin Otluca köyünde sabah saatlerinde Medine Koç (52) isimli kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Koç, bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Ağır yaralanan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220516/kocaelinde-balik-tutarken-denize-dusen-genc-hayatini-kaybetti-1056396758.html
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hakkari, pancar, uçurum
Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti
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Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Otluca köyünde sabah saatlerinde Medine Koç (52) isimli kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı.
Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Koç, bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.
Ağır yaralanan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.