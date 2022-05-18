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Türkiye Barolar Birliği'nden müzik yasağının iptali için Danıştay'a başvuru
Türkiye Barolar Birliği'nden müzik yasağının iptali için Danıştay'a başvuru
TBB, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ‘müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen’ genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T15:42+0300
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danıştay
türkiye
içişleri bakanlığı
kovid-19
türkiye barolar birliği (tbb)
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Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında gece 00.00’dan sonra konulan müzik yasağı kısa süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle saat 01.00 olarak yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) de söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.'Sanatçının ve sanatın korunma ilkesi zedelenecek'TBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220512/ttbden-muzik-yasagina-tepki-bulas-riskinin-arttigi-yonunde-bilimsel-bir-veri-yok-1056310344.html
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danıştay, içişleri bakanlığı, kovid-19, türkiye barolar birliği (tbb)

Türkiye Barolar Birliği'nden müzik yasağının iptali için Danıştay'a başvuru

15:42 18.05.2022 (güncellendi: 15:46 18.05.2022)
© PixabayKonser, müzik
Konser, müzik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Pixabay
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TBB, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ‘müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen’ genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a dava açtı.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında gece 00.00’dan sonra konulan müzik yasağı kısa süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle saat 01.00 olarak yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) de söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

'Sanatçının ve sanatın korunma ilkesi zedelenecek'

TBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar yer aldı:
“Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu Genelge’nin yayımı tarihinde, korona virüsü tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler bulunmayan genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir. Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir.”
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