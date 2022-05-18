Türkiye Barolar Birliği'nden müzik yasağının iptali için Danıştay'a başvuru

“Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu Genelge’nin yayımı tarihinde, korona virüsü tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler bulunmayan genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir. Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir.”