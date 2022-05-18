https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiyede-ilk-bir-bankanin-metaverse-subesi-aciliyor-1056473269.html

Türkiye'de ilk: Bir bankanın 'metaverse şubesi' açılıyor

Türkiye'de ilk: Bir bankanın 'metaverse şubesi' açılıyor

Yazılım şirketi Roof Stacks tarafından geliştirilen GoArt Metaverse Platformu'nun Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kutlu, "Metaverse evreni üzerinde bir... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T14:42+0300

2022-05-18T14:42+0300

2022-05-18T14:46+0300

metaverse

yaşam

banka

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Yazılım şirketi Roof Stacks tarafından geliştirilen GoArt Metaverse Platformu'nun Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kutlu, metaverse platformlarını takip eden kitlenin önemli bir kısmının, kendi verilerinin yönetimini yapmak, merkeziyetçi dünyadan ayrışmak ve bu platformları kullanırken maddi kazanım elde etmek isteyen 'Z kuşağı gençlerinden' oluştuğunu söyledi.GoArt Metaverse Platformu'nda söz konusu kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kutlu, halihazırda defile, alışveriş, etkinlik ve kongre gibi imkanlar sunduklarını ifade etti.Kutlu, metaversede konserler verildiğini ve önemli markaların şubeler açtığını vurgulayarak, şunları kaydetti:'Zamanda yolculuk mümkün'Kutlu, Türkiye'deki bazı tarihi mekanlarla ilgili GoArt Metaverse Platformu üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, insanların 'zamanda yolculuk' yapabilmelerini mümkün kıldıklarını söyledi. Kutlu, "Bu yolculukları yaparken, buradaki NFT (Nitelikli Fikri Tapu) ve kripto varlık toplayarak fayda üretmelerine imkan tanıdık. Bu da insanları cazip eden yönlerden biri" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220404/is-sanat-yeni-sergisini-metaversete-aciyor-1055297945.html

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metaverse, banka