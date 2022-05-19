Ahmet Hakan: Muhalefet yemin ederim Erşan Kuneri’den bile daha komik

"Muhalefetin gündeminde son on gündür neler var? Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı ceza. Atatürk Havalimanı konusu. SADAT meselesi. Bunları ana gündem maddeleri haline getirmiş durumda muhalefetimiz. Dış politikadaki önemli gelişmelere değinmek bile istemiyorlar, tamam, onu anladık. Peki ya ekonomi? Onu da resmen unutturmayı başarmış durumdalar. 'Türkiye’de şu anda esas ana muhalefet partisi ekonomidir' deniliyor ya... Sanırım muhalefet, bu yaklaşımı fazlasıyla ciddiye almış durumda. 'Nasıl olsa ekonomi partisi, o alanda muhalefetini yapıyor' diye düşünüyorlar. Bunlar var ya bunlar. Yemin ederim Erşan Kuneri’den bile daha komikler."