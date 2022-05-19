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Ahmet Hakan: Muhalefet yemin ederim Erşan Kuneri’den bile daha komik
Ahmet Hakan: Muhalefet yemin ederim Erşan Kuneri’den bile daha komik
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, muhalefetin diğer meselelere odaklanarak ekonomi gündemini unutturduklarını savundu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
muhalefet
chp
ahmet hakan
erşan kuneri
ekonomi
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında muhalefet partilerinin odaklandıkları konuları eleştirdi ve ekonomi gündeminden uzaklaştıklarını iddia etti.Hakan, yazısının "Muhalefet gündemi değiştiriyor hahaha" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220518/sadat-yoneticisi-ergur-22-islam-ulkesinde-calistik--1056461711.html
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muhalefet, chp, ahmet hakan, erşan kuneri, ekonomi

Ahmet Hakan: Muhalefet yemin ederim Erşan Kuneri’den bile daha komik

09:47 19.05.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, muhalefetin diğer meselelere odaklanarak ekonomi gündemini unutturduklarını savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında muhalefet partilerinin odaklandıkları konuları eleştirdi ve ekonomi gündeminden uzaklaştıklarını iddia etti.
Hakan, yazısının "Muhalefet gündemi değiştiriyor hahaha" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
"Muhalefetin gündeminde son on gündür neler var? Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı ceza. Atatürk Havalimanı konusu. SADAT meselesi. Bunları ana gündem maddeleri haline getirmiş durumda muhalefetimiz. Dış politikadaki önemli gelişmelere değinmek bile istemiyorlar, tamam, onu anladık. Peki ya ekonomi? Onu da resmen unutturmayı başarmış durumdalar. 'Türkiye’de şu anda esas ana muhalefet partisi ekonomidir' deniliyor ya... Sanırım muhalefet, bu yaklaşımı fazlasıyla ciddiye almış durumda. 'Nasıl olsa ekonomi partisi, o alanda muhalefetini yapıyor' diye düşünüyorlar. Bunlar var ya bunlar. Yemin ederim Erşan Kuneri’den bile daha komikler."
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