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Biden: Finlandiya ve İsveç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduk
Biden: Finlandiya ve İsveç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduk
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:02+0300
2022-05-19T18:22+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklamalarında bulundu. Biden, yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi. NATO'nun her zamankinden daha 'yararlı ve etkili' olduğunu öne süren Biden, "Bugün yönetimim, Senato'nun verimli ve hızlı bir şekilde anlaşma için tavsiyede bulunmaya ve onay vermeye devam edebilmesi için ABD Kongresi'ne her iki ülkenin NATO üyeliğine ilişkin bildirimleri sunuyor" diye konuştu.ABD Başkanı Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler hiçbir ülke için bir tehdit değildir. Hiçbir zaman olmadı. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmak" ifadelerini kullandı.Niinistö: Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruzFinlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz" dedi. İsveç Başbakanı Andersson: Farklı düzeylerde diyalog halindeyizİsveç Başbakanı Andersson "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz" dedi.
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Biden: Finlandiya ve İsveç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduk

18:02 19.05.2022 (güncellendi: 18:22 19.05.2022)
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden - Magdalena Andersson - Sauli Niinisto
ABD Başkanı Joe Biden - Magdalena Andersson - Sauli Niinisto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklamalarında bulundu.
Biden, yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.
NATO'nun her zamankinden daha 'yararlı ve etkili' olduğunu öne süren Biden, "Bugün yönetimim, Senato'nun verimli ve hızlı bir şekilde anlaşma için tavsiyede bulunmaya ve onay vermeye devam edebilmesi için ABD Kongresi'ne her iki ülkenin NATO üyeliğine ilişkin bildirimleri sunuyor" diye konuştu.
ABD Başkanı Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler hiçbir ülke için bir tehdit değildir. Hiçbir zaman olmadı. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmak" ifadelerini kullandı.

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