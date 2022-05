https://tr.sputniknews.com/20220519/biden-finlandiya-ve-isvec-icin-kongreye-gerekli-bildirimlerde-bulunduk-1056511207.html

Biden: Finlandiya ve İsveç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduk

Biden: Finlandiya ve İsveç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduk

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T18:02+0300

2022-05-19T18:02+0300

2022-05-19T18:22+0300

joe biden

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056511454_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7c4e96c7f710cc1df0ee1b80004614e1.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklamalarında bulundu. Biden, yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi. NATO'nun her zamankinden daha 'yararlı ve etkili' olduğunu öne süren Biden, "Bugün yönetimim, Senato'nun verimli ve hızlı bir şekilde anlaşma için tavsiyede bulunmaya ve onay vermeye devam edebilmesi için ABD Kongresi'ne her iki ülkenin NATO üyeliğine ilişkin bildirimleri sunuyor" diye konuştu.ABD Başkanı Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler hiçbir ülke için bir tehdit değildir. Hiçbir zaman olmadı. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmak" ifadelerini kullandı.Niinistö: Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruzFinlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz" dedi. İsveç Başbakanı Andersson: Farklı düzeylerde diyalog halindeyizİsveç Başbakanı Andersson "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, nato