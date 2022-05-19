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https://tr.sputniknews.com/20220519/bosandiktan-sonra-ayni-evde-yasamaya-devam-eden-eski-cift-bicakli-kavgada-birbirlerini-yaraladi-1056490599.html
Boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden eski çift, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı
Boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden eski çift, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı
Kırıkkale'de boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., yaşanan tartışmanın ardından birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastaneye... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T04:57+0300
2022-05-19T04:57+0300
türkiye
kocaeli
boşanma
çift
bıçaklı kavga
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Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi 1335 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evde birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle Nurşen K., mutfaktan aldığı bıçakla Barış A.'yı karnından yaraladı. Bıçağı Nurşen K.'nın elinden alan Barış A. ise bıçağın sapı ile eski eşini başından yaraladı. Yaralı kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Barış A., kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giderken, Nurşen K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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kocaeli, boşanma, çift, bıçaklı kavga

Boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden eski çift, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı

04:57 19.05.2022
© DHAKırıkkale'de boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., yaşanan tartışmanın ardından birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kırıkkale'de boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., yaşanan tartışmanın ardından birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
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Kırıkkale'de boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., yaşanan tartışmanın ardından birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi 1335 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evde birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Nurşen K., mutfaktan aldığı bıçakla Barış A.'yı karnından yaraladı. Bıçağı Nurşen K.'nın elinden alan Barış A. ise bıçağın sapı ile eski eşini başından yaraladı. Yaralı kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Barış A., kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giderken, Nurşen K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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