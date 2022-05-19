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Fed: Küresel tedarik zinciri baskıları nisanda kötüleşti
Fed: Küresel tedarik zinciri baskıları nisanda kötüleşti
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların Çin'deki karantina önlemleri, Ukrayna'daki savaş ve ABD ile Asya... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T01:18+0300
2022-05-19T01:18+0300
ekonomi
abd
tedarik zinciri
abd merkez bankası (fed)
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New York Fed, ilk kez ocak ayında açıklamaya başladığı Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı.Bankadan yapılan açıklamada, dünya ekonomisi Kovid-19 salgınından toparlanırken tedarik zinciri aksamalarının büyük bir zorluk oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, jeopolitik ve salgınla ilgili son gelişmelerin küresel tedarik zincirleri üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceğine işaret edildi.Endeksin tarihsel olarak çok yüksek seviyelerde kalmasına rağmen Aralık 2021'den marta kadar olan dönemde küresel tedarik zinciri baskılarında bir gevşemeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, ancak nisan ayı okumasının küresel tedarik zincirinde yeni gerilmeler ortaya çıktıkça koşulların kötüleştiğini gösterdiği kaydedildi.Açıklamada, nisanda küresel tedarik zinciri baskılarının kötüleşmesinin ağırlıklı olarak Çin ile Euro Bölgesi'ndeki teslimat sürelerinden ve ABD'den Asya'ya olan hava taşımacılığı maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.New York Fed'in açıklamasında, "Bu gelişmeler, Çin'de uygulanan Kovid-19 ile ilgili katı karantina önlemlerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya çatışmasının Avrupa'daki tedarik zincirleri üzerindeki sonuçlarıyla ilişkilendirilebilir." ifadesi kullanıldı.Son aylarda gözlemlenen ılımlılığın kısmen tersine döndüğüne işaret edilen açıklamada, Çin'deki karantina önlemleri ve jeopolitik gelişmelerin Çin ve Euro Bölgesi'nde teslimat süreleri ile nakliye maliyetleri üzerinde daha fazla baskı oluşturduğu kaydedildi.
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abd, tedarik zinciri, abd merkez bankası (fed)

Fed: Küresel tedarik zinciri baskıları nisanda kötüleşti

01:18 19.05.2022
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların Çin'deki karantina önlemleri, Ukrayna'daki savaş ve ABD ile Asya arasındaki hava taşımacılığı maliyetlerinin artması nedeniyle nisanda kötüleştiğini bildirdi.
New York Fed, ilk kez ocak ayında açıklamaya başladığı Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı.
Bankadan yapılan açıklamada, dünya ekonomisi Kovid-19 salgınından toparlanırken tedarik zinciri aksamalarının büyük bir zorluk oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, jeopolitik ve salgınla ilgili son gelişmelerin küresel tedarik zincirleri üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceğine işaret edildi.
Endeksin tarihsel olarak çok yüksek seviyelerde kalmasına rağmen Aralık 2021'den marta kadar olan dönemde küresel tedarik zinciri baskılarında bir gevşemeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, ancak nisan ayı okumasının küresel tedarik zincirinde yeni gerilmeler ortaya çıktıkça koşulların kötüleştiğini gösterdiği kaydedildi.
Açıklamada, nisanda küresel tedarik zinciri baskılarının kötüleşmesinin ağırlıklı olarak Çin ile Euro Bölgesi'ndeki teslimat sürelerinden ve ABD'den Asya'ya olan hava taşımacılığı maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.
New York Fed'in açıklamasında, "Bu gelişmeler, Çin'de uygulanan Kovid-19 ile ilgili katı karantina önlemlerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya çatışmasının Avrupa'daki tedarik zincirleri üzerindeki sonuçlarıyla ilişkilendirilebilir." ifadesi kullanıldı.
Son aylarda gözlemlenen ılımlılığın kısmen tersine döndüğüne işaret edilen açıklamada, Çin'deki karantina önlemleri ve jeopolitik gelişmelerin Çin ve Euro Bölgesi'nde teslimat süreleri ile nakliye maliyetleri üzerinde daha fazla baskı oluşturduğu kaydedildi.
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