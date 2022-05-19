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Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli rüzgarın olacağı duyuruldu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:17+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-birden-dusecek-yuksek-kesimlere-kar-geliyor-1056480898.html
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türkiye, izmir, fırtına

Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı

13:17 19.05.2022
© AAMeteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli rüzgarın olacağı duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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