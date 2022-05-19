https://tr.sputniknews.com/20220519/meteorolojiden-ege-icin-firtina-uyarisi-1056499349.html
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli rüzgarın olacağı duyuruldu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:17+0300
2022-05-19T13:17+0300
2022-05-19T13:17+0300
yaşam
türkiye
izmir
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051138713_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_52afa6ed3e082b727d368827b9e22684.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-birden-dusecek-yuksek-kesimlere-kar-geliyor-1056480898.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051138713_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_680d6c32fb64e215c0506dae095b21b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, izmir, fırtına
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Abone ol
Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli rüzgarın olacağı duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.