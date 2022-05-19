https://tr.sputniknews.com/20220519/meteorolojiden-ege-icin-firtina-uyarisi-1056499349.html

Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı

Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli rüzgarın olacağı duyuruldu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T13:17+0300

2022-05-19T13:17+0300

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fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220518/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-birden-dusecek-yuksek-kesimlere-kar-geliyor-1056480898.html

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türkiye, izmir, fırtına