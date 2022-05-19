https://tr.sputniknews.com/20220519/vodafone-metaversete-magaza-acti-1056500866.html

Vodafone, metaverse'te mağaza açtı

Vodafone, metaverse'te mağaza açtı

Vodafone, Türkiye telekom sektöründe metaverse’te mağaza açan ilk operatörlerden biri oldu. Operatörün yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanan... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T13:53+0300

2022-05-19T13:53+0300

2022-05-19T13:55+0300

metaverse

yaşam

vodafone

mağaza

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Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, metaverse’teki ilk mağazasını açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre operatör, Decentraland’de hizmete giren Vodafone Metaverse Mağaza ile Türkiye telekom sektöründe Metaverse’de mağaza açan ilk operatörlerden oldu. Vodafone Grubu ülkeleri arasında da bir ilk olan ve operatörün yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanan mağazada, müşteriler operatörün ürün ve hizmetlerine yeni nesil bir dijital deneyimle ulaşabiliyor.Konuyu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:Yapılan açıklamaya göre, Metaverse Mağaza’ya gelen müşteriler, kişisel dijital asistan TOBi tarafından karşılanıyor. TOBi, müşterilere kısaca mağaza içi deneyimden bahsediyor. Mağazada Vodafone’un Red ve FreeZone markalarına ait ürün ve hizmetler için özel alanlar yer alıyor. Ayrıca, FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunulan içeriklere de ulaşılabiliyor. Mağazanın bir diğer alanında operatörün güncel kampanyaları, satışta olan cihazlar ve farklı alanlardaki hizmetleri tanıtılıyor. Müşteriler, tüm satış işlemleri için QR kod üzerinden Yanımda uygulamasına yönlendiriliyor.‘Ben Varım’ NFT’leri Metaverse’teMetaverse Mağaza’da kadınların güçlenmesi vizyonuyla hayata geçirilen ‘Ben Varım’ hareketine özel tasarlanan NFT’ler de sergileniyor. Müşteriler, ‘Vodafone NFT Galeri’ bölümünde sergilenen ‘Ben Varım’ NFT’lerini satın alabilecekleri Opensea platformuna linkle yönlendiriliyor. ‘Ben Varım’ NFT’lerinin satışından elde edilecek gelirle kız çocuklarının futbol eğitimine destek verilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiyede-ilk-bir-bankanin-metaverse-subesi-aciliyor-1056473269.html

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metaverse, vodafone, mağaza