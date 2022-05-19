https://tr.sputniknews.com/20220519/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-ile-karsitlik-icerisinde-degiliz-1056493965.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye ile karşıtlık içerisinde değiliz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye ile karşıtlık içerisinde değiliz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile karşıtlık içerisinde bulunmadığını savundu. Dendias, “Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T10:49+0300

2022-05-19T10:49+0300

2022-05-19T10:49+0300

dünya

nikos dendias

yunanistan

türkiye

f-16

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Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye kendisinin ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hafta başında ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma perspektifine ilişkin soruya yanıt verdi.Dendias, "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil. Ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır. Yunanistan, kendisine söz düştüğü kadarıyla, eğer (bu sistemler) belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye'ye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylayamaz" dedi.Dendias, Yunanistan'ın, ABD'nin Türkiye'nin düşmanı haline dönüşmesine ya da Türkiye'yi NATO'dan çıkarmasına yönelik bir beklentisi olmadığını belirterek, "Biz, ABD'den Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku konusunda net bir duruş bekliyoruz" diye konuştu.Yunanistan'ın, ABD'nin bir 'olay' durumunda müdahale etmesinden çok, olayın engellenmesine yönelik tutum sergilemesinden yana olduğunu kaydeden Dendias, ABD'nin Yunanistan'ı bu konuda anladığını savundu.

https://tr.sputniknews.com/20220518/micotakisden-abd-kongresine-turkiyeye-silah-satislarinda-dogu-akdenizi-goz-onunde-bulundurun-1056460833.html

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nikos dendias, yunanistan, türkiye, f-16