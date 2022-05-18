https://tr.sputniknews.com/20220518/micotakisden-abd-kongresine-turkiyeye-silah-satislarinda-dogu-akdenizi-goz-onunde-bulundurun-1056460833.html

Miçotakis'den ABD Kongresi'ne: Türkiye'ye silah satışlarında Doğu Akdeniz'i göz önünde bulundurun

Miçotakis'den ABD Kongresi'ne: Türkiye'ye silah satışlarında Doğu Akdeniz'i göz önünde bulundurun

ABD Kongresi'ne hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Türkiye'ye... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T05:53+0300

2022-05-18T05:53+0300

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doğu akdeniz

türkiye

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını gündeme getirdi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti."Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

https://tr.sputniknews.com/20220513/micotakis-yunanistan-abdnin-bolgedeki-bas-ortagi-haline-geliyor-1056353732.html

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