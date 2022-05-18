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https://tr.sputniknews.com/20220518/micotakisden-abd-kongresine-turkiyeye-silah-satislarinda-dogu-akdenizi-goz-onunde-bulundurun-1056460833.html
Miçotakis'den ABD Kongresi'ne: Türkiye'ye silah satışlarında Doğu Akdeniz'i göz önünde bulundurun
Miçotakis'den ABD Kongresi'ne: Türkiye'ye silah satışlarında Doğu Akdeniz'i göz önünde bulundurun
ABD Kongresi'ne hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Türkiye'ye... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T05:53+0300
2022-05-18T05:53+0300
dünya
abd
yunanistan
doğu akdeniz
türkiye
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını gündeme getirdi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti."Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/micotakis-yunanistan-abdnin-bolgedeki-bas-ortagi-haline-geliyor-1056353732.html
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abd, yunanistan, doğu akdeniz, türkiye, kiryakos miçotakis

Miçotakis'den ABD Kongresi'ne: Türkiye'ye silah satışlarında Doğu Akdeniz'i göz önünde bulundurun

05:53 18.05.2022
© REUTERS / SPUTNIKKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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ABD Kongresi'ne hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Türkiye'ye muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını gündeme getirdi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.
"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
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Miçotakis: Yunanistan, ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline geliyor
13 Mayıs, 20:25
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