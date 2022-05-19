https://tr.sputniknews.com/20220519/zaharova-rusya-hicbir-zaman-nukleer-silahla-tehdit-etmedi---1056501684.html

Zaharova: Rusya hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmedi

Zaharova: Rusya hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmediğini, aksine bu tür sorumsuz adımlara karşı uyardığını... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T14:18+0300

2022-05-19T14:18+0300

2022-05-19T14:23+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

abd

rusya

nükleer silah

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Telegram’da açıklama yapan Zaharova, “Moskova’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceğine iddiasıyla Rusya’ya karşı sürekli suçlamalar yönelten ABD bir sürü hedef peşinde koşuyor. Bu hedeflerden biri çok açık, kendi vatandaşlarını korkutmak” ifadelerini kullandı. Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmediğini, aksine tüm tarafları bu tür sorumsuz adımlardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti. ABD’nin sistematik olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kitle imha silahı kullanmakla tehdit ettiği yönünde yalan bilgiler ortaya atmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, “Ancak bunlar işe yaramadı, bunlar hemen yalanlandı” açıklamasını yaptı. Bakanlık sözcüsü, ABD basınında Rusya’nın Ukrayna’da nükleer saldırı hazırlığı yaptığı iddiası ortaya ortaya çıktığında bunun ABD’nin yeni bir provokasyonu için bilgi alanında zemin hazırlandığı anlamına geldiğini ekledi.

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mariya zaharova, abd, rusya, nükleer silah