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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220519/zaharova-rusya-hicbir-zaman-nukleer-silahla-tehdit-etmedi---1056501684.html
Zaharova: Rusya hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmedi
Zaharova: Rusya hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmediğini, aksine bu tür sorumsuz adımlara karşı uyardığını... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T14:18+0300
2022-05-19T14:23+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
abd
rusya
nükleer silah
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Telegram’da açıklama yapan Zaharova, “Moskova’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceğine iddiasıyla Rusya’ya karşı sürekli suçlamalar yönelten ABD bir sürü hedef peşinde koşuyor. Bu hedeflerden biri çok açık, kendi vatandaşlarını korkutmak” ifadelerini kullandı. Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmediğini, aksine tüm tarafları bu tür sorumsuz adımlardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti. ABD’nin sistematik olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kitle imha silahı kullanmakla tehdit ettiği yönünde yalan bilgiler ortaya atmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, “Ancak bunlar işe yaramadı, bunlar hemen yalanlandı” açıklamasını yaptı. Bakanlık sözcüsü, ABD basınında Rusya’nın Ukrayna’da nükleer saldırı hazırlığı yaptığı iddiası ortaya ortaya çıktığında bunun ABD’nin yeni bir provokasyonu için bilgi alanında zemin hazırlandığı anlamına geldiğini ekledi.
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mariya zaharova, abd, rusya, nükleer silah

Zaharova: Rusya hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmedi

14:18 19.05.2022 (güncellendi: 14:23 19.05.2022)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmediğini, aksine bu tür sorumsuz adımlara karşı uyardığını belirtti.
Telegram’da açıklama yapan Zaharova, “Moskova’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceğine iddiasıyla Rusya’ya karşı sürekli suçlamalar yönelten ABD bir sürü hedef peşinde koşuyor. Bu hedeflerden biri çok açık, kendi vatandaşlarını korkutmak” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman nükleer silahla tehdit etmediğini, aksine tüm tarafları bu tür sorumsuz adımlardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.
ABD’nin sistematik olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kitle imha silahı kullanmakla tehdit ettiği yönünde yalan bilgiler ortaya atmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, “Ancak bunlar işe yaramadı, bunlar hemen yalanlandı” açıklamasını yaptı.
Bakanlık sözcüsü, ABD basınında Rusya’nın Ukrayna’da nükleer saldırı hazırlığı yaptığı iddiası ortaya ortaya çıktığında bunun ABD’nin yeni bir provokasyonu için bilgi alanında zemin hazırlandığı anlamına geldiğini ekledi.
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