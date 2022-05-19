https://tr.sputniknews.com/20220519/zaharova-rusya-ticari-yukumlulukleri-ve-insani-yardim-kapsaminda-gida-tedarikine-devam-ediyor-1056518103.html

Zaharova: Rusya, ticari yükümlülükleri ve insani yardım kapsamında gıda tedarikine devam ediyor

Zaharova: Rusya, ticari yükümlülükleri ve insani yardım kapsamında gıda tedarikine devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın ticari yükümlülükleri çerçevesinde ve ihtiyacı olan ülkelerin nüfusuna insani yardım kapsamında gıda... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T22:31+0300

2022-05-19T22:31+0300

2022-05-19T22:57+0300

ukrayna krizi

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mariya zaharova

gıda

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Rusya'nın ticari yükümlülükleri çerçevesinde ve ihtiyacı olan ülkelerin nüfusuna insani yardım kapsamında gıda tedarikine devam ettiğini söyledi.“Rusya, WFP (Dünya Gıda Programı) dahil olmak üzere ikili ve çok taraflı kanallar üzerinden ticari yükümlülükleri çerçevesinde ve ayrıca ihtiyaç sahibi ülkelerin nüfusuna insani yardım kapsamında gıda tedarikine devam ediyor” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ülkemiz dünya gıda pazarının istikrarlı bir şekilde işleyişiyle ilgileniyor.”‘Rusya, Ukrayna’nın tahıl ihracatını engellemiyor, Kiev’in hatası yüzünden lojistik sorunlar ortaya çıktı’Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl ihracatını engellemediğini, kendi deniz limanlarına mayın döşeyen Kiev’in hatası yüzünden lojistik sorunların ortaya çıktığını ifade etti.‘Rusya'nın Karadeniz limanlarında Ukrayna’nın tahıl ihracatını engellediği ve bunun sonucunda tahıl pazarında açık oluştuğu hakkındaki iddiaların spekülasyondan başka bir şey olmadığını’ vurgulayan Zaharova, “Rusya Ukrayna’nın tahıl ihracatını engellemiyor, lojistik sorunlar ise sadece ve sadece askerleri kendi deniz limanlarına mayın döşeyen Kiev’in hatası yüzünden oluştu. Rus tarafı denizde insani geçişleri sürekli olarak açıyor’ ifadelerini kullandı.‘Rusya’ya yönelik yeni kısıtlama tehditleri paniği ve istikrarsızlığı artırıyor’Ülkemize yönelik yaptırım histerisi, makroekonomik istikrarın bir unsuru olarak kabul etmek mümkün değil. Rusya'nın dış ekonomik potansiyeline karşı uygulamaya konuşan rekor sayıda kısıtlama, tüm dünya tarafından hissedildi” diyen Zaharova, ilk olarak ekonomik bakımdan hassas ülkelerin yaptırımların etkisini hissettiğini aktardı.Rus diplomat, “Batılı ülkelerin tek taraflı ve meşru olmayan önlemleri, gıdayı dünya pazarlarına taşıyan lojistik ve finansal tedarik zincirlerini kopma sorununu daha da kötüleştirdi” vurgusunu yaptı.Rusya’nın önde gelen tarım ürünleri ve enerji tedarikçilerinden biri olduğu için bu ülkeye yönelik yaptırımların istikrarsızlığa yol açtığını ve dünyadaki gıda fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydeden Zaharova, “Devam eden yeni kısıtlama tehditleri paniği ve istikrarsızlığı kışkırtıyor ve sadece artırıyor” ifadelerini kullandı.Gıda güvenliğini bozduğumuz yönündeki suçlamaları düşmanca buluyoruz’Zaharova, “ABD temsilcilerinin, düzenledikleri Gıda Güvenliği Konferansı’nda ülkemize yönelik yeni hasımca açıklamalarına dikkat çektik. Etkinlik, 18 Mayıs New York’ta, kısıtlı sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin oldukça somut bir amacı vardı, dünyadaki gıda kıtlığının ana nedeninin Ukrayna’daki özel askeri operasyon olduğunu göstermek. Şaşırmadık. Bu Rus karşıtı girişimler, kolektif Batı’nın tüm dünya sorunlarını Rusya’ya yıkmaya yönelik uyarlanmış politikaya çok güzel uyuyor” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “ABD ve Avrupa’daki müttefiklerinin bu tür manipülasyonlarla kasıtlı olarak uluslararası toplumu şaşırtmaya ve diğer ülkeleri Batı’nın Rus karşıtı seyrini desteklemeye ikna etmeye çalıştığının farkındayız” diye kaydetti.BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley’in, New York’taki konferansta dile getirdiği, Rusya’nın “açlığı silah olarak kullandığı” yönündeki suçlamayı şiddetle reddettiklerini kaydeden Zaharova, “Bu tür açıklamalar yersiz ve Beasley’nin uluslararası bir yetkili olarak kesinlikle uymak zorunda olduğu tarafsızlık ilkeleriyle uyumlu değil” diye ekledi.

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rusya, mariya zaharova, gıda, ukrayna, abd