Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi müteahhidine: 'Bu müteahhidi değiştirelim'

"Ne diyor bu ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii’ni ne kadar zamanda bitirdi? Hamza Bey ne kadar kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü? Olmaz, şimdi 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde bitireceksiniz"