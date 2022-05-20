https://tr.sputniknews.com/20220520/erdogandan-darulaceze-sosyal-hizmet-sehri-projesi-muteahhidine-bu-muteahhidi-degistirelim-1056541835.html
Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi müteahhidine: 'Bu müteahhidi değiştirelim'
Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi müteahhidine: 'Bu müteahhidi değiştirelim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin temel atma töreninde, proje müteahhidine "Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?" diye sordu... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T16:23+0300
2022-05-20T16:23+0300
2022-05-20T16:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
müteahhit
darülaceze
fatih sultan mehmet
kanuni sultan süleyman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056541795_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8d0c3cc55964abede0436cc06c467292.jpg
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda projenin müteahhidini kürsüye çağırdı ve "Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?" diye sordu. Müteahhitten '36 ay' cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya?" diye tepki gösterdi. Bu esnada Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'ye dönerek "Hamza Bey, 36 aydan 30 aya indi" ifadelerini kullanan Erdoğan, müteahhidi değiştirme önerisinde bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220520/cumhurbaskani-erdogan-istanbulun-belediye-baskanligini-yapan-kisinin-bu-konularda-adimi-var-mi-1056540098.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056541795_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b3bb829753fcb0affe9711043a3d69c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, müteahhit, darülaceze, fatih sultan mehmet, kanuni sultan süleyman
Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi müteahhidine: 'Bu müteahhidi değiştirelim'
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin temel atma töreninde, proje müteahhidine "Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?" diye sordu. '36 ay' cevabını alan Erdoğan, "Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen ya?" diye sordu.
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda projenin müteahhidini kürsüye çağırdı ve "Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?" diye sordu.
Müteahhitten '36 ay' cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya?" diye tepki gösterdi. Bu esnada Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'ye dönerek "Hamza Bey, 36 aydan 30 aya indi" ifadelerini kullanan Erdoğan, müteahhidi değiştirme önerisinde bulundu:
"Ne diyor bu ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii’ni ne kadar zamanda bitirdi? Hamza Bey ne kadar kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü? Olmaz, şimdi 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde bitireceksiniz"