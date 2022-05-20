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Gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı
Gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı
Müzisyen Zelal Gökçe, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökçe, savcılıktaki ifadesinin... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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müzisyen
gözaltı
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Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin '2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından arama kaydı bulunduğu öğrenildi.Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Zelal Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/muzisyen-zelal-gokce-istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1056536970.html
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müzisyen, gözaltı

Gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı

16:52 20.05.2022 (güncellendi: 16:53 20.05.2022)
© İHAZelal Gökçe
Zelal Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA
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Müzisyen Zelal Gökçe, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökçe, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin '2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından arama kaydı bulunduğu öğrenildi.
Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Zelal Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul Havalimanı’nda 'Kırmızı Bant' uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
TÜRKİYE
Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
14:06
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