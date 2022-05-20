https://tr.sputniknews.com/20220520/muzisyen-zelal-gokce-istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1056536970.html
Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı olduğu belirtildi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:06+0300
2022-05-20T14:06+0300
2022-05-20T14:07+0300
gözaltı
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Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe'nin hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK,KCK,YPG,YDG-H) suçları iddiasıyla arama kaydı bulunduğu belirtildi.
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gözaltı
Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
14:06 20.05.2022 (güncellendi: 14:07 20.05.2022) Abone ol
Müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı olduğu belirtildi.
Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.
Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe'nin hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK,KCK,YPG,YDG-H) suçları iddiasıyla arama kaydı bulunduğu belirtildi.