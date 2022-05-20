Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz
https://tr.sputniknews.com/20220520/muzisyen-zelal-gokce-istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1056536970.html
Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı olduğu belirtildi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:06+0300
2022-05-20T14:07+0300
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104160/73/1041607300_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_68a7f74cd98f6071fcf9c02d71a6971c.jpg
Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe'nin hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK,KCK,YPG,YDG-H) suçları iddiasıyla arama kaydı bulunduğu belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104160/73/1041607300_116:0:1539:1067_1920x0_80_0_0_ec9c347e848877d7c591dc65d67e462d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gözaltı

Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

14:06 20.05.2022 (güncellendi: 14:07 20.05.2022)
© İHA / TUNCER CENGİZİstanbul Havalimanı’nda 'Kırmızı Bant' uygulaması
İstanbul Havalimanı’nda 'Kırmızı Bant' uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA / TUNCER CENGİZ
Abone olTelegram
Müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı olduğu belirtildi.
Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.
Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe'nin hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK,KCK,YPG,YDG-H) suçları iddiasıyla arama kaydı bulunduğu belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала