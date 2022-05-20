https://tr.sputniknews.com/20220520/isvec-disisleri-bakanindan-pkk-aciklamasi-dezenformasyon-yapiliyor-1056536469.html
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Ankara'ya dezenformasyon suçlaması: Türkiye’den sonra ilk ülkeyiz
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Ankara'ya dezenformasyon suçlaması: Türkiye’den sonra ilk ülkeyiz
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı 1984'te 'terör listesi'ne alındığını belirterek dezenformasyon yapıldığını söyledi. Linde, Cumhurbaşkanı... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:14+0300
2022-05-20T14:14+0300
2022-05-20T14:30+0300
pkk
türkiye
liste
terör
isveç
fahrettin altun
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'terör yuvası' dediği ve NATO üyeliğine onay vermeyeceğini söylediği İsveç'ten PKK ile ilgili açıklama geldi.İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti.Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'yaygın dezenformasyon nedeniyle' İsveç'in PKK'yı 'terör örgütü' olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti.Linde, "Bu pozisyon değişmedi" ifadesini kullandı.Erdoğan, dün Ankara'da katıldığı etkinlikteki konuşmasında İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacağını yinelemiş ve şunları ifadeleri kullanmıştı:İletişim Başkanı Altun: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuzİletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından İsveç Dışişleri Bakanı Linde’ye yanıt verdiği paylaşımında şunları kaydetti: “Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz. İsveç, PKK’nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmuyor. İsveç, Türkiye’de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah veriyor. Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye’ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye’ye karşı PKK’nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK’yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK’yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır.”
https://tr.sputniknews.com/20220519/erdogan-isvec-ve-finlandiya-bizdeki-teror-odaklarini-kendi-ulkelerinde-barindiranlardir-1056497393.html
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İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Ankara'ya dezenformasyon suçlaması: Türkiye’den sonra ilk ülkeyiz
14:14 20.05.2022 (güncellendi: 14:30 20.05.2022) Abone ol
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı 1984'te 'terör listesi'ne alındığını belirterek dezenformasyon yapıldığını söyledi. Linde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'terör odağı' dediği İsveç'in bu konudaki tavrının değişmediğini savundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'terör yuvası' dediği ve NATO üyeliğine onay vermeyeceğini söylediği İsveç'ten PKK ile ilgili açıklama geldi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti.
Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'yaygın dezenformasyon nedeniyle' İsveç'in PKK'yı 'terör örgütü' olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.
Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti.
Linde, "Bu pozisyon değişmedi" ifadesini kullandı.
Erdoğan, dün Ankara'da katıldığı etkinlikteki konuşmasında İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacağını yinelemiş ve şunları ifadeleri kullanmıştı:
"Biz bir kez sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke 'hayır' derse NATO ittifakı içerisinde ne yapamazlar, o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle, bu iki ülke hakkında, hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize. Yunanistan'a geliyoruz. Batıya, 400 milyar euro borcu var, hala Batı bunlara silah desteği veriyor."
İletişim Başkanı Altun: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından İsveç Dışişleri Bakanı Linde’ye yanıt verdiği paylaşımında şunları kaydetti: “Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz. İsveç, PKK’nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmuyor. İsveç, Türkiye’de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah veriyor. Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye’ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye’ye karşı PKK’nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir.
Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK’yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK’yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır.”