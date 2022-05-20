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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/kremlin-rusya-kimseye-bedavaya-dogalgaz-tedarik-etmeyecek--1056535418.html
Kremlin: Rusya kimseye bedavaya doğalgaz tedarik etmeyecek
Kremlin: Rusya kimseye bedavaya doğalgaz tedarik etmeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fin devlet enerji şirketi Gasum’un, Rusya’dan Finlandiya’ya doğal gaz sevkiyatının yarın sona ereceğini açıklamış olmasına... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:43+0300
2022-05-20T14:03+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
gazprom
doğalgaz
rus rublesi
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Finlandiya’nın enerji şirketi Gasum’un, Rusya’nın ülkeye gaz tedarikini yarın sonlandıracağını açıklamış olmasının sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Kimsenin kimseye bir şeyi bedavaya tedarik etmeyeceği açık” değerlendirmesini yaptı. Peskov, Finlandiya’ya gaz tedarikinin yarın sonlandırılacağını kesin olarak doğrulaması istenince ise, “Gazprom ile sözleşmesi bulunan tüm şirketler konusunda bilgi sahibi değiliz, bu nedenle bu konunun detaylarını Gazprom’a sormalısınız” dedi. Rusya, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerden gaz tedariki için ödemelerini yeni bir yönteme göre yapmalarını istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mart ayında imzaladığı bu karar, nisan ayından başlayarak tedarik edilen gaz için ödemelerin Gazprom’a ruble ile yapılması şartını içeriyor. Ruble ile ödeme alınması için, gaz satın alan ülkelerin Gazprombank’ta belirlenen tipte bir hesap açmaları gerekiyor. Alıcı bu hesaba satın aldığı gaz için ödemeyi, sözleşmede belirlenen para birimi ile yapıyor. Gazprombank da bu ödemeyi Moskova Borsası’nda satıyor ve Gazprom’a ruble olarak aktarıyor. Bu yeni yönteme göre ödeme yapmayan ülkelere gaz tedarikinin sonlandırılacağı belirtildi. Polonya ve Bulgaristan’a gaz tedariki, bu yöntemle ödeme yapmayı reddettikleri için şimdiden sonlandırıldı.‘Rusya ordusu, Batı’nın Ukrayna’ya silah gönderimlerini izliyor ve önleyici tedbirler alıyor’ Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya gemisavar roket tedarik etmeyi planladığı yönündeki haberlerin sorulması karşısında da, Rusya ordusunun, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya gerçekleştirdikleri silah tedarikini çok dikkatli bir biçimde takip ettiğini ve bu silahlarla ilgili olarak önleyici tedbirler aldığını kaydetti.‘Minsk anlaşmaları artık var olmadığına göre Normandiya formatı da güncelliğini kaybetti’ Öte yandan Peskov, Ukrayna’nın doğusunda barışın sağlanması adına oluşturulan ‘Normandiya formatının’ güncelliğini yitirdiğini kaydetti. Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik’in Normandiya formatında yapılan görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulunmuş olmasının sorulması üzerine Peskov, “Normandiya formatı, Minsk anlaşmalarının uygulanması için oluşturulmuştu. Minsk anlaşmaları artık var olmadığına göre burada herhangi bir soruya yer olduğunu sanmıyorum” dedi. Normandiya Dörtlüsü olarak anılan Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin 2014’ten beri gerçekleştirdiği görüşmeler Ukrayna’nın doğusunda barış sağlanmasına yardımcı olmadı. Kiev, Minsk anlaşmasında altına imza attığı yükümlülüklerini yerine getirmedi. Almanya ve Fransa ise ukrayna üstündeki etkilerini kullanmak yerine, tarafı olmadığı hâlde Rusya’yı Minsk anlaşmalarını uygulamamakla suçladı. Böylelikle görüşmelerin önü uzun zaman önce tıkandı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/10-avrupali-dogalgaz-alicisi-daha-ruble-hesabi-acti-1056304742.html
https://tr.sputniknews.com/20220509/avrupada-rus-petrol-ve-turevleri-ile-dogalgazina-yaptirim-kaosu-ulkeler-ikna-edilemiyor-1056213162.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, gazprom, doğalgaz, rus rublesi

Kremlin: Rusya kimseye bedavaya doğalgaz tedarik etmeyecek

13:43 20.05.2022 (güncellendi: 14:03 20.05.2022)
© AADoğalgaz vana
Doğalgaz vana - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fin devlet enerji şirketi Gasum’un, Rusya’dan Finlandiya’ya doğal gaz sevkiyatının yarın sona ereceğini açıklamış olmasına ilişkin, “Kimsenin kimseye bir şeyi bedavaya tedarik etmeyeceği açık” açıklaması yaptı.
Finlandiya’nın enerji şirketi Gasum’un, Rusya’nın ülkeye gaz tedarikini yarın sonlandıracağını açıklamış olmasının sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Kimsenin kimseye bir şeyi bedavaya tedarik etmeyeceği açık” değerlendirmesini yaptı.
Peskov, Finlandiya’ya gaz tedarikinin yarın sonlandırılacağını kesin olarak doğrulaması istenince ise, “Gazprom ile sözleşmesi bulunan tüm şirketler konusunda bilgi sahibi değiliz, bu nedenle bu konunun detaylarını Gazprom’a sormalısınız” dedi.
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
Ukrayna krizi
Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı
12 Mayıs, 11:57
Rusya, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerden gaz tedariki için ödemelerini yeni bir yönteme göre yapmalarını istiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mart ayında imzaladığı bu karar, nisan ayından başlayarak tedarik edilen gaz için ödemelerin Gazprom’a ruble ile yapılması şartını içeriyor.
Ruble ile ödeme alınması için, gaz satın alan ülkelerin Gazprombank’ta belirlenen tipte bir hesap açmaları gerekiyor. Alıcı bu hesaba satın aldığı gaz için ödemeyi, sözleşmede belirlenen para birimi ile yapıyor. Gazprombank da bu ödemeyi Moskova Borsası’nda satıyor ve Gazprom’a ruble olarak aktarıyor. Bu yeni yönteme göre ödeme yapmayan ülkelere gaz tedarikinin sonlandırılacağı belirtildi. Polonya ve Bulgaristan’a gaz tedariki, bu yöntemle ödeme yapmayı reddettikleri için şimdiden sonlandırıldı.
Rusya-Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
Ukrayna krizi
Avrupa’da ‘Rus petrol ve türevleri ile doğalgazına’ yaptırım kaosu: 'Ülkeler ikna edilemiyor'
9 Mayıs, 16:10

‘Rusya ordusu, Batı’nın Ukrayna’ya silah gönderimlerini izliyor ve önleyici tedbirler alıyor’

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya gemisavar roket tedarik etmeyi planladığı yönündeki haberlerin sorulması karşısında da, Rusya ordusunun, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya gerçekleştirdikleri silah tedarikini çok dikkatli bir biçimde takip ettiğini ve bu silahlarla ilgili olarak önleyici tedbirler aldığını kaydetti.

‘Minsk anlaşmaları artık var olmadığına göre Normandiya formatı da güncelliğini kaybetti’

Öte yandan Peskov, Ukrayna’nın doğusunda barışın sağlanması adına oluşturulan ‘Normandiya formatının’ güncelliğini yitirdiğini kaydetti.
Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik’in Normandiya formatında yapılan görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulunmuş olmasının sorulması üzerine Peskov, “Normandiya formatı, Minsk anlaşmalarının uygulanması için oluşturulmuştu. Minsk anlaşmaları artık var olmadığına göre burada herhangi bir soruya yer olduğunu sanmıyorum” dedi.
Normandiya Dörtlüsü olarak anılan Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin 2014’ten beri gerçekleştirdiği görüşmeler Ukrayna’nın doğusunda barış sağlanmasına yardımcı olmadı. Kiev, Minsk anlaşmasında altına imza attığı yükümlülüklerini yerine getirmedi. Almanya ve Fransa ise ukrayna üstündeki etkilerini kullanmak yerine, tarafı olmadığı hâlde Rusya’yı Minsk anlaşmalarını uygulamamakla suçladı. Böylelikle görüşmelerin önü uzun zaman önce tıkandı.
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