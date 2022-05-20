https://tr.sputniknews.com/20220520/merkez-bankasi-rezervleri-1019-milyar-dolara-geriledi-1056538915.html

Merkez Bankası rezervleri 101.9 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 101.9 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T15:02+0300

2022-05-20T15:02+0300

2022-05-20T15:02+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye

enflasyon

altın rezervi

dolar

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 821 milyon dolar azalışla 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 898 milyon dolar azalarak 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara indi.

https://tr.sputniknews.com/20220520/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056524597.html

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merkez bankası, türkiye, enflasyon, altın rezervi, dolar