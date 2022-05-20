https://tr.sputniknews.com/20220520/moldovada-ordu-depolarindan-buyuk-capli-askeri-ekipman-hirsizligi-sorusturuluyor-1056546665.html

Moldova’da ordu depolarından büyük çaplı askeri ekipman hırsızlığı soruşturuluyor

Moldova’da ordu depolarından büyük çaplı askeri ekipman hırsızlığı soruşturuluyor

Moldova Savunma Bakanlığı, ordu Komutanlığının, askeri mal hırsızlığı nedeniyle idari soruşturma başlattığını belirtti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T19:02+0300

2022-05-20T19:02+0300

2022-05-20T19:02+0300

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Moldova Savunma Bakanlığı, ordu depolarından büyük çaplı askeri ekipman hırsızlığıyla ilgili yerel medyada çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:Soruşturma yürüten kurumlarla işbirliği yaptıklarını kaydeden Moldova Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, “hırsızlıkla ilgili detayların ve faillerin tespiti için gerekli adımlar atılıyor. ”Daha önce INDEX haber ajansı, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ordu depolarından birinde çok sayıda askeri ekipmanın çalındığını bildirildi. Ajansın paylaştığı belgelere göre, 2021 Kasım ayından bu yana yaklaşık 100 bin euro değerinde ekipman kayboldu. Bunların, ABD hükümeti tarafından Moldova Ulusal Ordusu’na sağlanan yardım sevkiyatından asker çantaları, kasklar, askeri üniformalar, kurşun geçirmez yelekler, çizmeler ve diğer ekipmanlar.

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moldova, moldova savunma bakanlığı, ordu