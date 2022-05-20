https://tr.sputniknews.com/20220520/nejat-islerden-ersan-kuneri-gondermesi-aslolan-hikayedir-bunu-en-iyi-bilen-hikaye-anlaticilaridir-1056532800.html
Nejat İşler'den Erşan Kuneri göndermesi: Aslolan hikayedir, bunu en iyi bilen hikaye anlatıcılarıdır
Nejat İşler'den Erşan Kuneri göndermesi: Aslolan hikayedir, bunu en iyi bilen hikaye anlatıcılarıdır
Nejat İşler, 'Erşan Kuneri' dizisiyle ilgili tartışma için "Benzer bir kafa, festivalde 'Şu kadara film yaptık, üç kuruşa yapanlarla aynı kategoride... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T12:35+0300
2022-05-20T12:35+0300
2022-05-20T12:44+0300
zafer algöz
yaşam
nejat işler
cem yılmaz
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Oyuncu Nejat İşler, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'ün 'Erşan Kuneri' dizisiyle ilgili sosyal medyada tartışma yaratan açıklamalarına gönderme yapan bir tweet attı.Antalya Film Festivali'nde yaşadığı bir olayı anlatan İşler, "Buna benzer bir kafa, yıllar evvel Antalya Film Festivali sonuçlarını beğenmeyince; 'Biz şu kadara film yaptık, üç kuruşa film yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti. Aslolan hikayedir. Bunu en iyi bilenler hikaye anlatıcılarıdır" ifadelerini kullandı.Dizide rol alan Zafer Algöz, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" şeklindeki bir paylaşıma "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" şeklinde yanıt vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220519/ersan-kuneri-gibi-polemigi-algoz-2-firin-ekmek-yemeliler-dedi-diyete-baslamalisin-yaniti-aldi-1056496652.html
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zafer algöz, nejat işler, cem yılmaz
Nejat İşler'den Erşan Kuneri göndermesi: Aslolan hikayedir, bunu en iyi bilen hikaye anlatıcılarıdır
12:35 20.05.2022 (güncellendi: 12:44 20.05.2022) Abone ol
Nejat İşler, 'Erşan Kuneri' dizisiyle ilgili tartışma için "Benzer bir kafa, festivalde 'Şu kadara film yaptık, üç kuruşa yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Nejat İşler, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'ün 'Erşan Kuneri' dizisiyle ilgili sosyal medyada tartışma yaratan açıklamalarına gönderme yapan bir tweet attı.
Antalya Film Festivali'nde yaşadığı bir olayı anlatan İşler, "Buna benzer bir kafa, yıllar evvel Antalya Film Festivali sonuçlarını beğenmeyince; 'Biz şu kadara film yaptık, üç kuruşa film yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti. Aslolan hikayedir. Bunu en iyi bilenler hikaye anlatıcılarıdır" ifadelerini kullandı.
Dizide rol alan Zafer Algöz, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" şeklindeki bir paylaşıma "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" şeklinde yanıt vermişti.