https://tr.sputniknews.com/20220520/rihanna-asap-rocky-ciftinin-ilk-cocugu-dunyaya-geldi--1056526996.html
Rihanna-ASAP Rocky çiftinin ilk çocuğu dünyaya geldi
Rihanna-ASAP Rocky çiftinin ilk çocuğu dünyaya geldi
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi ASAP Rocky çiftinin ik bebeği dünyaya geldi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T10:57+0300
2022-05-20T10:57+0300
2022-05-20T10:59+0300
yaşam
rihanna
asap rocky
çocuk
bebek
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Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna anne oldu. Bebeğin 13 Mayıs'ta Los Angeles'ta doğduğu, Rihanna-Rocky çiftinin doğumu 6 gün boyunca gizlediği ortaya çıktı.2020'nin başından beri birlikte olan Rihanna-ASAP Rocky çifti, ocak ayında bir çekilen bir fotoğrafla çocuk beklediklerini duyurmuş, en son 9 Mayıs’ta birlikte görülmüşlerdi. Moda devi Fenty'nin kurucusu olan şarkıcı, gebelik sürecinde şeffaf dantelli hamile elbiseleri, kısa üstler ve göbek açıklığı yaratan kıyafetleriyle manşetlerde yer aldı.Bebeğin erkek olduğu ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/rihanna-hamileligini-anlatti-asiri-yorgun-ve-uyku-halindeyim-1054041924.html
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rihanna, asap rocky, çocuk, bebek
Rihanna-ASAP Rocky çiftinin ilk çocuğu dünyaya geldi
10:57 20.05.2022 (güncellendi: 10:59 20.05.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi ASAP Rocky çiftinin ik bebeği dünyaya geldi.
Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna anne oldu. Bebeğin 13 Mayıs'ta Los Angeles'ta doğduğu, Rihanna-Rocky çiftinin doğumu 6 gün boyunca gizlediği ortaya çıktı.
2020'nin başından beri birlikte olan Rihanna-ASAP Rocky çifti, ocak ayında bir çekilen bir fotoğrafla çocuk beklediklerini duyurmuş, en son 9 Mayıs’ta birlikte görülmüşlerdi.
Moda devi Fenty'nin kurucusu olan şarkıcı, gebelik sürecinde şeffaf dantelli hamile elbiseleri, kısa üstler ve göbek açıklığı yaratan kıyafetleriyle manşetlerde yer aldı.
Bebeğin erkek olduğu ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği bildirildi.