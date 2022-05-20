https://tr.sputniknews.com/20220520/savunma-sanayii-baskani-demir-ingiltere-tarafindan-turkiyeye-uygulanan-ihracat-kisitlamasi-kalkti-1056537672.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:24+0300
2022-05-20T14:24+0300
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savunma sanayii başkanı ismail demir
ihracat
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İngiltere bir süredir Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220518/elektrik-elektronik-sektorunden-nisanda-14-milyar-dolarlik-ihracat-1056468280.html
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türkiye, ingiltere, ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir, ihracat
Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı
14:24 20.05.2022 (güncellendi: 14:28 20.05.2022) Abone ol
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
İngiltere bir süredir Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.