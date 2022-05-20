Türkiye
SON DAKİKA| Avrupa'nın Rusya yaptırımları menzile giren Schröder, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığı'nı bıraktı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220520/savunma-sanayii-baskani-demir-ingiltere-tarafindan-turkiyeye-uygulanan-ihracat-kisitlamasi-kalkti-1056537672.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:24+0300
2022-05-20T14:28+0300
türkiye
türkiye
ingiltere
ismail demir
savunma sanayii başkanı ismail demir
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044046226_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_84d302df13cd9420d7ed02ec1ce14c04.jpg
İngiltere bir süredir Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220518/elektrik-elektronik-sektorunden-nisanda-14-milyar-dolarlik-ihracat-1056468280.html
türkiye
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044046226_139:0:1432:970_1920x0_80_0_0_a50f70c14ba7d9e8bdb380dfc95c64e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ingiltere, ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir, ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı

14:24 20.05.2022 (güncellendi: 14:28 20.05.2022)
© DHASavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
İngiltere bir süredir Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
EKONOMİ
Elektrik-elektronik sektöründen nisanda 1.4 milyar dolarlık ihracat
18 Mayıs, 12:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала