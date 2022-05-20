https://tr.sputniknews.com/20220520/tunus-aciklarinda-gocmen-teknesinin-batmasi-sonucu-4-kisi-oldu-1056522414.html

Tunus açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü

Tunus açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T02:47+0300

2022-05-20T02:47+0300

2022-05-20T02:47+0300

dünya

göçmen krizi

avrupa

afrika

tunus

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Tunus resmi haber ajansı TAP'ın Deniz Kuvvetlerinden bir kaynağa dayandırdığı açıklamaya göre, ülkenin güney kenti Safakes açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlandı.Ekiplerin çalışması sonucu 44 kişinin kurtarıldığı, 4 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı belirtildi.Kayıp 10 kişinin bulunması için çalışmaların yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin tamamının Tunuslu oldukları kaydedildi.Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.Her yıl binlerce göçmen Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde hayatını kaybediyor.

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göçmen krizi, avrupa, afrika, tunus