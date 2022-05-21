https://tr.sputniknews.com/20220521/israilde-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi-tespit-edildi-1056552010.html
İsrail'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
İsrail'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
İsrail'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T00:51+0300
2022-05-21T00:51+0300
2022-05-21T00:51+0300
dünya
israil
maymun çiçeği virüsü
kongo
afrika
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.Açıklamada, hastanın, "ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada'da tespit edilmişti.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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israil, maymun çiçeği virüsü, kongo, afrika
İsrail'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
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İsrail'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın, "ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada'da tespit edilmişti.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.