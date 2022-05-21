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Pentagon Sözcüsü Kirby, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine atandı
Pentagon Sözcüsü Kirby, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine atandı
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'i Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne atadı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T04:15+0300
2022-05-21T04:15+0300
dünya
abd
joe biden
john kirby
pentagon
beyaz saray
beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton
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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Kirby'nin daha önce Dışişleri ve Pentagon sözcülüğü yaparak önemli bir deneyim kazandığını ve kendisini Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne atadığını belirterek, "John, ABD dış politikasının ve savunma politikasının zorluklarını çok iyi anlıyor ve önemli ulusal güvenlik konularında yönetimimizi düzgün bir şekilde temsil edecektir." ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada hizmetlerinden dolayı Kirby'e teşekkür ederek, "Kirby, Ulusal Güvenlik Konseyindeki ekibe, savunma ve dış politikadaki uzun deneyimiyle önemli bir katkı sağlayacaktır ve kendisi Ulusal Güvenlik Konseyine çok iyi uyum sağlayacaktır." görüşünü paylaştı.Kirby ise Biden'a kendisine güveni için ve Austin'e de son 18 aydaki liderliği ve desteği için teşekkür etti.
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abd, joe biden, john kirby, pentagon, beyaz saray, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

Pentagon Sözcüsü Kirby, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine atandı

04:15 21.05.2022
© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'i Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne atadı.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Kirby'nin daha önce Dışişleri ve Pentagon sözcülüğü yaparak önemli bir deneyim kazandığını ve kendisini Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne atadığını belirterek, "John, ABD dış politikasının ve savunma politikasının zorluklarını çok iyi anlıyor ve önemli ulusal güvenlik konularında yönetimimizi düzgün bir şekilde temsil edecektir." ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada hizmetlerinden dolayı Kirby'e teşekkür ederek, "Kirby, Ulusal Güvenlik Konseyindeki ekibe, savunma ve dış politikadaki uzun deneyimiyle önemli bir katkı sağlayacaktır ve kendisi Ulusal Güvenlik Konseyine çok iyi uyum sağlayacaktır." görüşünü paylaştı.
Kirby ise Biden'a kendisine güveni için ve Austin'e de son 18 aydaki liderliği ve desteği için teşekkür etti.
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