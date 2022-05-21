https://tr.sputniknews.com/20220521/thy-avrupa-liginde-barcelona-sezonu-ucuncu-sirada-tamamladi-1056561927.html

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona, sezonu üçüncü sırada tamamladı

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona, sezonu üçüncü sırada tamamladı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İspanya ekibi Barcelona, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 84-74 mağlup ederek üçüncü oldu. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T20:36+0300

2022-05-21T20:36+0300

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spor

thy avrupa ligi

barcelona

olympiakos

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük müsabakasında, yarı finalde Real Madrid'e yenilen Barcelona ile Anadolu Efes'e mağlup olan Olympiakos karşılaştı.Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 üstün tamamlayan Barcelona, soyunma odasına 45-38 önde gitti.İspanya temsilcisinin üçüncü periyotta farkı 15 sayıya çıkarmasına rağmen tribünlerin büyük çoğunluğunu oluşturan taraftarlarının desteğini arkasına alarak toparlanan Olympiakos, farkı 6 sayıya kadar indirdi ve final çeyreğine Barcelona'nın 62-56 üstünlüğüyle gidildi.Son çeyrekte farkı açan Barcelona, karşılaşmayı 84-74 kazandı.Barcelona, organizasyonu 4. kez üçüncü olarak tamamladı. İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi'nde 2009, 2012 ve 2014'te de üçüncülüğü elde etmişti.Olympiakos ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1999'un ardından ikinci kez dördüncü oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220520/thy-avrupa-ligi-finalinde-anadolu-efesin-rakibi-real-madrid-oldu-1056519870.html

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