https://tr.sputniknews.com/20220522/abd-baskani-biden-maymun-cicegi-virusuyle-ilgili-herkes-endiselenmeli-1056575602.html

ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes endişelenmeli

ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes endişelenmeli

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore ziyareti dönüşünde dünyada yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü hakkında konuşarak, “Herkes endişelenmeli” dedi. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T18:28+0300

2022-05-22T18:28+0300

2022-05-22T18:31+0300

dünya

abd

joe biden

maymun çiçeği virüsü

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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore temaslarını tamamladı. Ülkeden ayrılmadan önce Osan Hava Üssü’nde konuşan Biden, Avrupa’da ve ABD’de de tespit edilen maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Virüsün yayılması durumunda bunun önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Biden, “Virüsün yayılım seviyesiyle ilgili bana bilgi verilmedi fakat herkes bunun hakkında endişelenmeli” dedi.Biden ayrıca, hangi aşının virüse etki edebileceği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi. Biden, açıklamalarının ardından Asya'daki temaslarını sürdürmek üzere Japonya'ya gidecek.DSÖ doğruladı: En az 12 ülkede tespit edildiDünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı. DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise maymun çiçeği virüsünün genellikle hafif geçirilen ve çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği nadir bir viral enfeksiyon olduğunu açıkladı.DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğunu belirtmişti.Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.Dünyada kırmızı alarmMaymun çiçeği virüsünün 12 ülkede 80 kişide tespit edilmesinin ardından bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "Tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını bekliyoruz" dedi. Örgüt, semptomların 2-4 hafta arası sürdüğünü, ölüm oranının ise yüzde 3-6 arasında olduğunu aktardı.DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge de "Yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşmalar, festivaller ve partiler nedeniyle yayılımın hızlanmasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.Ölümcül olabiliyorÇoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçse de virüs bazı kişiler için ölümcül yolabiliyor. Yeni doğan bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu virüs daha fazla tehdit oluşturuyor. Ağır vakalarda deri enfeksiyonu, zatürre ve körlüğe kadar ilerleyebilen göz enfeksiyonları görülebiliyor.1970'ten bu yana maymun çiçeği 11 Afrika ülkesinde görüldü. Bunlar Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Demokratik Kongo, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Serra Leone ve Güney Sudan.Genellikle bu ülkelerden seyahat eden kişiler nedeniyle virüs başka ülkelerde de görülebiliyor. Mayıs 2022'de Avrupa, Amerika ve Avustralya'da görülen vakalar ise virüsün tarihindeki sıra dışı bir yayılım oldu. Pek çok vakanın Afrika ülkeleriyle bağlantısı olmadığı fark edildi.Uzun zamandır bu virüsü yüksek öncelikli virüs kategorisinde değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılmasını önlemek için virüsün görüldüğü ülkelerle temasa geçti.

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abd, joe biden, maymun çiçeği virüsü