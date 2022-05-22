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https://tr.sputniknews.com/20220522/abd-baskani-biden-maymun-cicegi-virusuyle-ilgili-herkes-endiselenmeli-1056575602.html
ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes endişelenmeli
ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes endişelenmeli
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore ziyareti dönüşünde dünyada yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü hakkında konuşarak, “Herkes endişelenmeli” dedi. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T18:28+0300
2022-05-22T18:31+0300
dünya
abd
joe biden
maymun çiçeği virüsü
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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore temaslarını tamamladı. Ülkeden ayrılmadan önce Osan Hava Üssü’nde konuşan Biden, Avrupa’da ve ABD’de de tespit edilen maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Virüsün yayılması durumunda bunun önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Biden, “Virüsün yayılım seviyesiyle ilgili bana bilgi verilmedi fakat herkes bunun hakkında endişelenmeli” dedi.Biden ayrıca, hangi aşının virüse etki edebileceği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi. Biden, açıklamalarının ardından Asya'daki temaslarını sürdürmek üzere Japonya'ya gidecek.DSÖ doğruladı: En az 12 ülkede tespit edildiDünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı. DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise maymun çiçeği virüsünün genellikle hafif geçirilen ve çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği nadir bir viral enfeksiyon olduğunu açıkladı.DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğunu belirtmişti.Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.Dünyada kırmızı alarmMaymun çiçeği virüsünün 12 ülkede 80 kişide tespit edilmesinin ardından bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "Tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını bekliyoruz" dedi. Örgüt, semptomların 2-4 hafta arası sürdüğünü, ölüm oranının ise yüzde 3-6 arasında olduğunu aktardı.DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge de "Yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşmalar, festivaller ve partiler nedeniyle yayılımın hızlanmasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.Ölümcül olabiliyorÇoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçse de virüs bazı kişiler için ölümcül yolabiliyor. Yeni doğan bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu virüs daha fazla tehdit oluşturuyor. Ağır vakalarda deri enfeksiyonu, zatürre ve körlüğe kadar ilerleyebilen göz enfeksiyonları görülebiliyor.1970'ten bu yana maymun çiçeği 11 Afrika ülkesinde görüldü. Bunlar Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Demokratik Kongo, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Serra Leone ve Güney Sudan.Genellikle bu ülkelerden seyahat eden kişiler nedeniyle virüs başka ülkelerde de görülebiliyor. Mayıs 2022'de Avrupa, Amerika ve Avustralya'da görülen vakalar ise virüsün tarihindeki sıra dışı bir yayılım oldu. Pek çok vakanın Afrika ülkeleriyle bağlantısı olmadığı fark edildi.Uzun zamandır bu virüsü yüksek öncelikli virüs kategorisinde değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılmasını önlemek için virüsün görüldüğü ülkelerle temasa geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-fahrettin-kocadan-maymun-cicegi-hastaligi-aciklamasi-musterih-olun-1056575240.html
https://tr.sputniknews.com/20220522/prof-dr-leblebicioglu-maymun-cicegi-dunyayi-etkileyecek-yeni-bir-salgin-olabilir-1056575131.html
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abd, joe biden, maymun çiçeği virüsü

ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes endişelenmeli

18:28 22.05.2022 (güncellendi: 18:31 22.05.2022)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore ziyareti dönüşünde dünyada yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü hakkında konuşarak, “Herkes endişelenmeli” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore temaslarını tamamladı. Ülkeden ayrılmadan önce Osan Hava Üssü’nde konuşan Biden, Avrupa’da ve ABD’de de tespit edilen maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
Virüsün yayılması durumunda bunun önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Biden, “Virüsün yayılım seviyesiyle ilgili bana bilgi verilmedi fakat herkes bunun hakkında endişelenmeli” dedi.
Biden ayrıca, hangi aşının virüse etki edebileceği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Biden, açıklamalarının ardından Asya'daki temaslarını sürdürmek üzere Japonya'ya gidecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
TÜRKİYE
Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Müsterih olun
17:54

DSÖ doğruladı: En az 12 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı. DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise maymun çiçeği virüsünün genellikle hafif geçirilen ve çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği nadir bir viral enfeksiyon olduğunu açıkladı.
DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğunu belirtmişti.
Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.

Dünyada kırmızı alarm

Maymun çiçeği virüsünün 12 ülkede 80 kişide tespit edilmesinin ardından bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "Tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını bekliyoruz" dedi. Örgüt, semptomların 2-4 hafta arası sürdüğünü, ölüm oranının ise yüzde 3-6 arasında olduğunu aktardı.
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge de "Yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşmalar, festivaller ve partiler nedeniyle yayılımın hızlanmasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
YAŞAM
Prof. Dr. Leblebicioğlu: Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir
17:49

Ölümcül olabiliyor

Çoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçse de virüs bazı kişiler için ölümcül yolabiliyor. Yeni doğan bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu virüs daha fazla tehdit oluşturuyor. Ağır vakalarda deri enfeksiyonu, zatürre ve körlüğe kadar ilerleyebilen göz enfeksiyonları görülebiliyor.
1970'ten bu yana maymun çiçeği 11 Afrika ülkesinde görüldü. Bunlar Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Demokratik Kongo, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Serra Leone ve Güney Sudan.
Genellikle bu ülkelerden seyahat eden kişiler nedeniyle virüs başka ülkelerde de görülebiliyor. Mayıs 2022'de Avrupa, Amerika ve Avustralya'da görülen vakalar ise virüsün tarihindeki sıra dışı bir yayılım oldu. Pek çok vakanın Afrika ülkeleriyle bağlantısı olmadığı fark edildi.
Uzun zamandır bu virüsü yüksek öncelikli virüs kategorisinde değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılmasını önlemek için virüsün görüldüğü ülkelerle temasa geçti.
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