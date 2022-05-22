https://tr.sputniknews.com/20220522/genclik-festivalinde-yan-bakma-kavgasi-1056572797.html
Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası
Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası
Karabük’te düzenlenen ve binlerce gencin katıldığı festivalde kavga çıktı. Yan bakma ve taciz iddiası üzerine başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T14:44+0300
2022-05-22T14:44+0300
2022-05-22T14:44+0300
türkiye
genç
festival
karabük
kavga
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056572772_0:0:3637:2046_1920x0_80_0_0_38903be837655be1a3e6c3db6a1e8db2.jpg
Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı. Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.
https://tr.sputniknews.com/20220522/kavgayi-ayiran-kisinin-taksisi-calindi-1056565808.html
türkiye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056572772_730:0:3461:2048_1920x0_80_0_0_cd6dd2ae6161866c9e605f61601fc99f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
genç, festival, karabük, kavga, polis
Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası
Abone ol
Karabük’te düzenlenen ve binlerce gencin katıldığı festivalde kavga çıktı. Yan bakma ve taciz iddiası üzerine başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis, kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan ve aralarında genç kızların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı.
Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı.
Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.