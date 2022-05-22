https://tr.sputniknews.com/20220522/genclik-festivalinde-yan-bakma-kavgasi-1056572797.html

Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası

Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası

Karabük’te düzenlenen ve binlerce gencin katıldığı festivalde kavga çıktı. Yan bakma ve taciz iddiası üzerine başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T14:44+0300

2022-05-22T14:44+0300

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türkiye

genç

festival

karabük

kavga

polis

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Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı. Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.

https://tr.sputniknews.com/20220522/kavgayi-ayiran-kisinin-taksisi-calindi-1056565808.html

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