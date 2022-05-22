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https://tr.sputniknews.com/20220522/genclik-festivalinde-yan-bakma-kavgasi-1056572797.html
Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası
Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası
Karabük’te düzenlenen ve binlerce gencin katıldığı festivalde kavga çıktı. Yan bakma ve taciz iddiası üzerine başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T14:44+0300
2022-05-22T14:44+0300
türkiye
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karabük
kavga
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Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı. Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.
https://tr.sputniknews.com/20220522/kavgayi-ayiran-kisinin-taksisi-calindi-1056565808.html
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genç, festival, karabük, kavga, polis

Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası

14:44 22.05.2022
© İHA / YASİN ERDEMGençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası
Gençlik festivalinde 'yan bakma' kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA / YASİN ERDEM
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Karabük’te düzenlenen ve binlerce gencin katıldığı festivalde kavga çıktı. Yan bakma ve taciz iddiası üzerine başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis, kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan ve aralarında genç kızların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı.
Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı.
Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.
Adana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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