https://tr.sputniknews.com/20220522/rus-komutan-sarmat-fuzesi-50-yil-boyunca-gorevde-olacak-1056568040.html
Rus komutan: Sarmat füzesi 50 yıl boyunca görevde olacak
Rus komutan: Sarmat füzesi 50 yıl boyunca görevde olacak
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Poroskun, Rus yapımı yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın 50 yıl boyunca görevde kalacağını belirtti. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T09:53+0300
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füze
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Poroskun, konuya ilişkin açıklamasında yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın 50 yıl boyunca görevde kalacağını ifade etti.Rus komutan, “Sarmat, gelecek 50 yıl boyunca muharebe görevini yerine getirecek olan geleceğin füze sistemidir” diye konuştu.Poroskun, Sarmat’ın bu kadar uzun süre görevde kalacak olmasının füzenin özelliklerinden ve çok güvenilir olmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Sarmat için ‘intikam kılıcı' nitelemesinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220420/roscosmos-baskani-rogozin-sarmat-fuzelerinin-seri-tedarikini-sonbaharda-baslatmayi-planliyoruz-1055724714.html
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rusya, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, sarmat rs-28, füze
Rus komutan: Sarmat füzesi 50 yıl boyunca görevde olacak
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Poroskun, Rus yapımı yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın 50 yıl boyunca görevde kalacağını belirtti.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Poroskun, konuya ilişkin açıklamasında yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın 50 yıl boyunca görevde kalacağını ifade etti.
Rus komutan, “Sarmat, gelecek 50 yıl boyunca muharebe görevini yerine getirecek olan geleceğin füze sistemidir” diye konuştu.
Poroskun, Sarmat’ın bu kadar uzun süre görevde kalacak olmasının füzenin özelliklerinden ve çok güvenilir olmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Sarmat için ‘intikam kılıcı' nitelemesinde bulunmuştu.