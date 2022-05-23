https://tr.sputniknews.com/20220523/bakan-kirisciden-pancar-ureticisi-ciftciye-nakdi-avans-mujdesi-490-milyon-tl-odeme-yapilacak-1056596503.html
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi: 490 milyon TL ödeme yapılacak
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi: 490 milyon TL ödeme yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker ile "sözleşmeli tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:37+0300
2022-05-23T14:37+0300
2022-05-23T14:37+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
pancar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056295218_0:125:1982:1240_1920x0_80_0_0_c52a01138e873aad1f5a576ce09a0448.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220515/tarim-ve-orman-bakanligi-ulkemizin-bu-surecte-hindistandan-herhangi-bir-bugday-talebi-olmamistir-1056390330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056295218_81:0:1901:1365_1920x0_80_0_0_8df2da96bb8ace22a01a7ce51c987ca7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci, pancar
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi: 490 milyon TL ödeme yapılacak
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker ile "sözleşmeli tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, şunları kaydetti:
"Türkşeker ile 'Sözleşmeli Tarım' kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacak. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkartıldı. Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamaları için kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan ilk nakdi avanslar 24 Mayıs'ta çiftçimizin hesabında olacaktır."