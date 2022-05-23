Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220523/bakan-kirisciden-pancar-ureticisi-ciftciye-nakdi-avans-mujdesi-490-milyon-tl-odeme-yapilacak-1056596503.html
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi: 490 milyon TL ödeme yapılacak
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi: 490 milyon TL ödeme yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker ile "sözleşmeli tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:37+0300
2022-05-23T14:37+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
pancar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056295218_0:125:1982:1240_1920x0_80_0_0_c52a01138e873aad1f5a576ce09a0448.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220515/tarim-ve-orman-bakanligi-ulkemizin-bu-surecte-hindistandan-herhangi-bir-bugday-talebi-olmamistir-1056390330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056295218_81:0:1901:1365_1920x0_80_0_0_8df2da96bb8ace22a01a7ce51c987ca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci, pancar

Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi: 490 milyon TL ödeme yapılacak

14:37 23.05.2022
© İHA / İBRAHİM ÇAKMAK - MUSTAFA CENİK Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA / İBRAHİM ÇAKMAK - MUSTAFA CENİK
Abone olTelegram
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker ile "sözleşmeli tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, şunları kaydetti:
"Türkşeker ile 'Sözleşmeli Tarım' kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacak. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkartıldı. Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamaları için kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan ilk nakdi avanslar 24 Mayıs'ta çiftçimizin hesabında olacaktır."
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
TÜRKİYE
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır
15 Mayıs, 20:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала