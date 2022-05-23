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Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası: 'Doğar doğmaz entübe edildi'
Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası: 'Doğar doğmaz entübe edildi'
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde eşinin 3’üncü çocuklarını dünyaya getirdiği Erhan Özdemir, doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T15:21+0300
2022-05-23T15:21+0300
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bebek
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Çanakkale'de yenidoğan bir bebeğin doğum sırasında köprücük kemiği kırıldığı iddia edildi.Gökçeada Devlet Hastanesi’nde Şöhret Özdemir (26), 12 Mayıs günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre doğum sırasında bebeğin köprücük kemiği kırıldı. Henüz adı konmayan bebek entübe edildi, ardından da askeri helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi. İlçede serbest meslekle ulaşan bebeğin babası, Erhan Özdemir(32) doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı K.Y. ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.'Çocuğu boynundan tutup hırpaladı'Bebeğin tedavisinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde devam ettiğini belirten Özdemir, “Eşimin doğum sancıları başladı. Gökçeada Devlet Hastanesi’nde gittiğimiz doktor izne ayrılmıştı. Onun yerine gelen Dr. K.Y.’ye muayene olduk. Sonra eşimi doğuma aldılar. Doğum sırasında doktor, çocuğu boynundan tutup hırpalıyor. Köprücük kemiği kırılmış" dedi.'Entübe edildi'Çocuğunun doğar doğmaz entübe edildiğini söyleyen Özdemir, "Göbeğini kesip, o şekilde bırakarak normal muayenesine gitmiş doktor. Sonrasında bebeğimiz helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi. Hastanede yatıyor ve durumunun stabil olduğu söyleniyor. CİMER’e ve savcılığa başvurdum” şeklinde konuştu.Olayın ardından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
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Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası: 'Doğar doğmaz entübe edildi'

15:21 23.05.2022
© DHADoğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası
Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© DHA
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde eşinin 3’üncü çocuklarını dünyaya getirdiği Erhan Özdemir, doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığı suç duyurusunda bulundu.
Çanakkale'de yenidoğan bir bebeğin doğum sırasında köprücük kemiği kırıldığı iddia edildi.

Gökçeada Devlet Hastanesi’nde Şöhret Özdemir (26), 12 Mayıs günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre doğum sırasında bebeğin köprücük kemiği kırıldı. Henüz adı konmayan bebek entübe edildi, ardından da askeri helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi. İlçede serbest meslekle ulaşan bebeğin babası, Erhan Özdemir(32) doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı K.Y. ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Çocuğu boynundan tutup hırpaladı'

Bebeğin tedavisinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde devam ettiğini belirten Özdemir, “Eşimin doğum sancıları başladı. Gökçeada Devlet Hastanesi’nde gittiğimiz doktor izne ayrılmıştı. Onun yerine gelen Dr. K.Y.’ye muayene olduk. Sonra eşimi doğuma aldılar. Doğum sırasında doktor, çocuğu boynundan tutup hırpalıyor. Köprücük kemiği kırılmış" dedi.

'Entübe edildi'

Çocuğunun doğar doğmaz entübe edildiğini söyleyen Özdemir, "Göbeğini kesip, o şekilde bırakarak normal muayenesine gitmiş doktor. Sonrasında bebeğimiz helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi. Hastanede yatıyor ve durumunun stabil olduğu söyleniyor. CİMER’e ve savcılığa başvurdum” şeklinde konuştu.

Olayın ardından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
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