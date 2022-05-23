https://tr.sputniknews.com/20220523/ibb-meclisinde-ogrenci-ulasim-kartlarina-yapilan-zammin-belediye-subvanse-edilmesi-kabul-edildi-1056602443.html

İBB Meclisi'nde öğrenci ulaşım kartlarına yapılan zammın belediye sübvanse edilmesi kabul edildi

İBB Meclisi'nde öğrenci ulaşım kartlarına yapılan zammın belediye sübvanse edilmesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Mayıs ayı 3. oturumunda toplu ulaşımda aylık öğrenci ulaşım abonman ücretine yapılan zammın İBB tarafından... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T17:44+0300

2022-05-23T17:44+0300

2022-05-23T17:44+0300

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İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesi gündeme geldi.Raporda yer alan 162. maddede Cumhur İttifakı olarak öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.Komisyon görüşüne göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Nisan'da yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği ve İBB'nin sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu ifade edilerek yeniden gündeme gelmesi uygun görüldü.AK Parti ve MHP grubu, öğrenci ulaşım kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesini ve öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 lira alınmasına devam edilmesini teklif etti.Teklif oy çokluğuyla 'ısrar karar' olarak kabul edildi.Buna göre aylık yüzde 40 zamla 31 lira eklenerek 109 liraya çıkan aylık öğrenci abonman ücretinin yeniden 78 liraya düşürülmesi kararı alındı.'Öğrencilerimize hayırlı olsun'İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, yüzde 40'lık zammın öğrenci biletlerinde uygulanmaması, İBB tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili teklif verdiklerini, bu konuda da meclisin karar verdiğini hatırlattı.Kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini hatırlatan Göksu, öğrencilerin derslerine motive olmasına katkı sağlayacaklarını belirterek, "Öğrencilere zammın uygulanmaması ısrar kararını geçirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.Manipülasyonla algı oyunu peşinde olunduğunu ileri süren Göksu, sözlerini şöyle tamamladı:CHP mitingine ücretsiz sefer iddiası soru önergesi olarak sunulduÖte yandan AK Parti Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, CHP'nin 21 Mayıs'ta yapılan mitinge ek seferler düzenleneceğinin Twitter hesabından paylaşıldığını belirterek mitinge bedava yolcu taşınmasıyla ilgili soru önergesi sundu.Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:Söz alan CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da "Kendi yaptığınız sistemi bizim de yaptığımızı düşündünüz. Keşke sorsaydınız söylerdik. İBB kendi Twitter hesabından açıkladı. O gün yoğunluğu kaldırmak adına 1200 ücretli ek sefer konmuştur. Bu boş önerge için üzüldüm. İETT olarak Maltepe miting alanına bir tane ücretsiz sefer yapmamıştır." dedi.Cebeci de İstanbullular adına soru sormaya devam edeceklerini kaydederek, "Bedava taşınmış mıdır diye bir ifadede bulundum. Burada 19 hatta 200 araç 1204 ek sefer düzenleniyor. Peki bu hatlardan çektiğiniz araçların İstanbullunun hizmetinden çekilmesini nasıl ifade edeceksiniz?" diye konuştu.Talep oy çokluğuyla kabul edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220414/istanbulda-ogrenci-kartlari-ulasim-zammindan-muaf-olacak-belediye-karsilayacak-1055565855.html

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