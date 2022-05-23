https://tr.sputniknews.com/20220523/konut-fiyat-endeksi-martta-yillik-bazda-yuzde-110-artti-1056597824.html
Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 110 arttı
Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 110 arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta bir önceki aya göre yüzde 9,3 artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T15:01+0300
2022-05-23T15:01+0300
2022-05-23T15:01+0300
ekonomi
konut
konut satışı
konut fiyatları
fahiş fiyat
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048442367_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_bea306897d3204adbaede9d50c1b3c7e.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 9.3 artarak 347.5 olarak kayıtlara geçti.Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda ise yüzde 110.0 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 29.7 oldu.Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,8, yüzde 9,6 ve yüzde 10,6 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 122,0, Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/konutta-fiyat-artisi-denetimi-bir-gunde-yuzde-30-fiyat-artisi-yapanlar-belirlendi-1056528990.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048442367_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_61abfe260bd092f2d6d439f5314e1b4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konut, konut satışı, konut fiyatları, fahiş fiyat, ekonomi
Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 110 arttı
Abone ol
Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta bir önceki aya göre yüzde 9,3 artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 9.3 artarak 347.5 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda ise yüzde 110.0 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 29.7 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,8, yüzde 9,6 ve yüzde 10,6 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 122,0, Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 yükseldi.