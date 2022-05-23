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Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda zanlılar için ek gözaltı kararı
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda zanlılar için ek gözaltı kararı
Maltepe Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 18'inin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:29+0300
2022-05-23T22:35+0300
maltepe belediyesi
rüşvet
türkiye
gözaltı
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Emniyette 20 Mayıs'tan bu yana sorguları süren 19 zanlı, ek gözaltı süresi talebiyle adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 18'i hakkında 4 gün ek gözaltı kararı verdi, birini ise serbest bıraktı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda sayıda dijital malzeme ve evrak ele geçirilmişti.Zanlıların ilk ifadelerinin ardından konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla operasyon kapsamında yakalananların sayısı 19'a yükselmişti.
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maltepe belediyesi, rüşvet, gözaltı

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda zanlılar için ek gözaltı kararı

22:29 23.05.2022 (güncellendi: 22:35 23.05.2022)
© Maltepe BelediyesiMaltepe Belediyesi
Maltepe Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Maltepe Belediyesi
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Maltepe Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 18'inin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
Emniyette 20 Mayıs'tan bu yana sorguları süren 19 zanlı, ek gözaltı süresi talebiyle adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 18'i hakkında 4 gün ek gözaltı kararı verdi, birini ise serbest bıraktı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda sayıda dijital malzeme ve evrak ele geçirilmişti.
Zanlıların ilk ifadelerinin ardından konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla operasyon kapsamında yakalananların sayısı 19'a yükselmişti.
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