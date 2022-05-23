https://tr.sputniknews.com/20220523/suudi-arabistan-turkiye-dahil-16-ulkeye-seyahati-yasakladi-1056590616.html

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye seyahati yasakladı

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye seyahati yasakladı

Suudi Arabistan yönetimi, artan Kovd-19 vakaları nedeniyle Hindistan ve Türkiye de dahil olmak üzere 16 ülkeye seyahat yasağı koyduğunu duyurdu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T12:03+0300

2022-05-23T12:03+0300

2022-05-23T12:03+0300

dünya

suudi arabistan

türkiye

koronavirüs

kovid-19

maymun çiçeği virüsü

vaka

seyahat uyarısı

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Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bir dizi yeni tedbire başvurdu.Gulf News'in aktardığına göre Riyad yönetimi, vatandaşlarının Hindistan, Lübnan, Suriye, Türkiye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Veezüella'ya seyahat etmemesi talimatını verdi.Bununla birlikte Suudi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vakalarının sıfır olduğu belirtildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Abdullah Asiri, ülkenin şüpheli maymun çiçeği vakalarını izleme, keşfetme ve yeni bir vaka ortaya çıkarsa enfeksiyonla mücadele etme imkanı bulunduğu taahhüdünü verdi.Maymun çiçeği vakalarının az olduğuna ve bulaşma riskinin düşük olduğuna işaret eden Asiri, "Bu nedenle vaka tespit eden ülkelerde bile ondan herhangi bir salgın meydana gelme olasılığı çok düşük" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220522/belcika-maymun-cicegi-virusune-karsi-21-gunluk-karantina-uygulamasi-baslatti-1056576706.html

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suudi arabistan, türkiye, koronavirüs, kovid-19, maymun çiçeği virüsü, vaka, seyahat uyarısı