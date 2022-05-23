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https://tr.sputniknews.com/20220523/suudi-arabistan-turkiye-dahil-16-ulkeye-seyahati-yasakladi-1056590616.html
Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye seyahati yasakladı
Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye seyahati yasakladı
Suudi Arabistan yönetimi, artan Kovd-19 vakaları nedeniyle Hindistan ve Türkiye de dahil olmak üzere 16 ülkeye seyahat yasağı koyduğunu duyurdu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T12:03+0300
2022-05-23T12:03+0300
dünya
suudi arabistan
türkiye
koronavirüs
kovid-19
maymun çiçeği virüsü
vaka
seyahat uyarısı
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Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bir dizi yeni tedbire başvurdu.Gulf News'in aktardığına göre Riyad yönetimi, vatandaşlarının Hindistan, Lübnan, Suriye, Türkiye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Veezüella'ya seyahat etmemesi talimatını verdi.Bununla birlikte Suudi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vakalarının sıfır olduğu belirtildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Abdullah Asiri, ülkenin şüpheli maymun çiçeği vakalarını izleme, keşfetme ve yeni bir vaka ortaya çıkarsa enfeksiyonla mücadele etme imkanı bulunduğu taahhüdünü verdi.Maymun çiçeği vakalarının az olduğuna ve bulaşma riskinin düşük olduğuna işaret eden Asiri, "Bu nedenle vaka tespit eden ülkelerde bile ondan herhangi bir salgın meydana gelme olasılığı çok düşük" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220522/belcika-maymun-cicegi-virusune-karsi-21-gunluk-karantina-uygulamasi-baslatti-1056576706.html
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suudi arabistan, türkiye, koronavirüs, kovid-19, maymun çiçeği virüsü, vaka, seyahat uyarısı

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye seyahati yasakladı

12:03 23.05.2022
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Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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Suudi Arabistan yönetimi, artan Kovd-19 vakaları nedeniyle Hindistan ve Türkiye de dahil olmak üzere 16 ülkeye seyahat yasağı koyduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bir dizi yeni tedbire başvurdu.
Gulf News'in aktardığına göre Riyad yönetimi, vatandaşlarının Hindistan, Lübnan, Suriye, Türkiye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Veezüella'ya seyahat etmemesi talimatını verdi.
Bununla birlikte Suudi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vakalarının sıfır olduğu belirtildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Abdullah Asiri, ülkenin şüpheli maymun çiçeği vakalarını izleme, keşfetme ve yeni bir vaka ortaya çıkarsa enfeksiyonla mücadele etme imkanı bulunduğu taahhüdünü verdi.
Maymun çiçeği vakalarının az olduğuna ve bulaşma riskinin düşük olduğuna işaret eden Asiri, "Bu nedenle vaka tespit eden ülkelerde bile ondan herhangi bir salgın meydana gelme olasılığı çok düşük" dedi.
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