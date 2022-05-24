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https://tr.sputniknews.com/20220524/eski-beyaz-saray-sozcusu-psakinin-yeni-adresi-belli-oldu-1056642036.html
Eski Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin yeni adresi belli oldu
Eski Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin yeni adresi belli oldu
Beyaz Saray sözcülüğü görevinden 13 Mayıs'ta ayrılan Jen Psaki'nin, MSNBC ile anlaştığı ve yayın kuruluşunun çeşitli kanallarındaki birçok siyasi haber... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:57+0300
2022-05-24T19:57+0300
dünya
jen psaki
beyaz saray
abd
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Beyaz Saray sözcülüğü görevinden 13 Mayıs'ta ayrılan Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu son baharda müthiş MSNBC ailesine katılacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekleri ortaya çıkarmak ve bu ülkenin insanları için en önemli olan konuları derinlemesine incelemek hiç bu kadar önemli olmamıştı" ifadesini kullandı.MSNBC'den yapılan yazılı açıklamada da Psaki'nin MSNBC Yayın Grubuna bağlı birçok kanaldaki siyasi içeriklerde yorumcu olarak yer alacağını ve bir programın sunuculuğunu yapacağını duyurdu.MSNBC Başkanı Rashida Jones da yaptığı açıklamada, "Psaki'nin hükümetteki ve seçim kampanyalarındaki geniş deneyimi ve Beyaz Saray ile Washington'a yönelik perspektifi MSNBC'yi farklı bir yere getirecektir." yorumunda bulundu.Psaki'nin geçiş süreci etik tartışmalara yol açtıABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Psaki, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2021'den itibaren Beyaz Saray Sözcülüğü yapıyordu.Psaki, 13 Mayıs'ta görevini yardımcısı Karine Jean-Pierre'ye devrederek, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.Öte yandan Psaki'nin hala görevdeyken birçok kanal ile görüşmeler yapması ise etik tartışmalarına yol açmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü olarak yıllık yaklaşık 180 bin dolar civarında maaş alan Psaki'nin MSNBC'den yılda yaklaşık 1.5 milyon dolar maaş alacağı iddia edilmişti.
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jen psaki, beyaz saray, abd

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin yeni adresi belli oldu

19:57 24.05.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Beyaz Saray sözcülüğü görevinden 13 Mayıs'ta ayrılan Jen Psaki'nin, MSNBC ile anlaştığı ve yayın kuruluşunun çeşitli kanallarındaki birçok siyasi haber içeriğinde yer alacağı duyuruldu.
Beyaz Saray sözcülüğü görevinden 13 Mayıs'ta ayrılan Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu son baharda müthiş MSNBC ailesine katılacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekleri ortaya çıkarmak ve bu ülkenin insanları için en önemli olan konuları derinlemesine incelemek hiç bu kadar önemli olmamıştı" ifadesini kullandı.

MSNBC'den yapılan yazılı açıklamada da Psaki'nin MSNBC Yayın Grubuna bağlı birçok kanaldaki siyasi içeriklerde yorumcu olarak yer alacağını ve bir programın sunuculuğunu yapacağını duyurdu.
MSNBC Başkanı Rashida Jones da yaptığı açıklamada, "Psaki'nin hükümetteki ve seçim kampanyalarındaki geniş deneyimi ve Beyaz Saray ile Washington'a yönelik perspektifi MSNBC'yi farklı bir yere getirecektir." yorumunda bulundu.

Psaki'nin geçiş süreci etik tartışmalara yol açtı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Psaki, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2021'den itibaren Beyaz Saray Sözcülüğü yapıyordu.
Psaki, 13 Mayıs'ta görevini yardımcısı Karine Jean-Pierre'ye devrederek, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Öte yandan Psaki'nin hala görevdeyken birçok kanal ile görüşmeler yapması ise etik tartışmalarına yol açmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü olarak yıllık yaklaşık 180 bin dolar civarında maaş alan Psaki'nin MSNBC'den yılda yaklaşık 1.5 milyon dolar maaş alacağı iddia edilmişti.
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