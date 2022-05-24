https://tr.sputniknews.com/20220524/eski-beyaz-saray-sozcusu-psakinin-yeni-adresi-belli-oldu-1056642036.html

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin yeni adresi belli oldu

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin yeni adresi belli oldu

Beyaz Saray sözcülüğü görevinden 13 Mayıs'ta ayrılan Jen Psaki'nin, MSNBC ile anlaştığı ve yayın kuruluşunun çeşitli kanallarındaki birçok siyasi haber... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T19:57+0300

2022-05-24T19:57+0300

2022-05-24T19:57+0300

dünya

jen psaki

beyaz saray

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052867401_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4d56f79a4ffdee2d5af1173bedc46a15.jpg

Beyaz Saray sözcülüğü görevinden 13 Mayıs'ta ayrılan Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu son baharda müthiş MSNBC ailesine katılacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekleri ortaya çıkarmak ve bu ülkenin insanları için en önemli olan konuları derinlemesine incelemek hiç bu kadar önemli olmamıştı" ifadesini kullandı.MSNBC'den yapılan yazılı açıklamada da Psaki'nin MSNBC Yayın Grubuna bağlı birçok kanaldaki siyasi içeriklerde yorumcu olarak yer alacağını ve bir programın sunuculuğunu yapacağını duyurdu.MSNBC Başkanı Rashida Jones da yaptığı açıklamada, "Psaki'nin hükümetteki ve seçim kampanyalarındaki geniş deneyimi ve Beyaz Saray ile Washington'a yönelik perspektifi MSNBC'yi farklı bir yere getirecektir." yorumunda bulundu.Psaki'nin geçiş süreci etik tartışmalara yol açtıABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Psaki, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2021'den itibaren Beyaz Saray Sözcülüğü yapıyordu.Psaki, 13 Mayıs'ta görevini yardımcısı Karine Jean-Pierre'ye devrederek, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.Öte yandan Psaki'nin hala görevdeyken birçok kanal ile görüşmeler yapması ise etik tartışmalarına yol açmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü olarak yıllık yaklaşık 180 bin dolar civarında maaş alan Psaki'nin MSNBC'den yılda yaklaşık 1.5 milyon dolar maaş alacağı iddia edilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jen psaki, beyaz saray, abd