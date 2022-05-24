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Fransa Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı'na tecavüz suçlaması
Fransa Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı'na tecavüz suçlaması
Fransa’da 2 kadın, yeni atanan fiziksel engelli Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad’in kendilerine tecavüz ettiğini iddia etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:46+0300
2022-05-24T14:46+0300
fransa
dünya
damien abad
tecavüz
kadın
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Fransa’da geçen hafta kurulan yeni hükümette Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Bir Fransız haber sitesine röportaj veren iki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad’ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Sitede yer alan haberde kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ve ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi. Bakan Abad: Fiziksel engelim nedeniyle imkansızFransız Bakan Abad ise kadınlara tecavüz ettiğine ilişkin haberleri yalandı. Abad iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir” dedi. Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/fransada-elysee-sarayinda-gorev-yapan-bir-askere-tecavuz-sorusturmasi-acildi-1050747436.html
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fransa, damien abad, tecavüz, kadın

Fransa Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı'na tecavüz suçlaması

14:46 24.05.2022
© İHA / CHRISTOPHE PETIT TESSONDamien Abad
Damien Abad - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Fransa’da 2 kadın, yeni atanan fiziksel engelli Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad’in kendilerine tecavüz ettiğini iddia etti.
Fransa’da geçen hafta kurulan yeni hükümette Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı.
Bir Fransız haber sitesine röportaj veren iki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad’ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.
Sitede yer alan haberde kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ve ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi.
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Bakan Abad: Fiziksel engelim nedeniyle imkansız

Fransız Bakan Abad ise kadınlara tecavüz ettiğine ilişkin haberleri yalandı. Abad iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir” dedi.
Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını ifade etti.
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