https://tr.sputniknews.com/20220524/kissinger-ukraynada-baris-anlasmasina-varma-firsati-icin-muhlet-verdi-1056637699.html

Kissinger, Batı'ya Ukrayna'da barış anlaşması fırsatını kaçırmaması için mühlet verdi

Kissinger, Batı'ya Ukrayna'da barış anlaşması fırsatını kaçırmaması için mühlet verdi

Davos'ta konuşan ABD'nin realpolitik duayeni, Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya'yla yürüttüğü çatışmanın 2 ay içinde sonlandırılmaması halinde kontrolden... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T19:55+0300

2022-05-24T19:55+0300

2022-05-24T20:10+0300

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Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans yoluyla seslenerek Batı dünyasına Çin ve Rusya ile ilgili telkinlerde bulundu. ABD'nin 1969-75'teki Ulusal Güvenlik Danışmanı, 1973-77'deki Dışişleri Bakanı olan ve 1970'lerde Çin'le yumuşamanın mimarı olarak tanınan Henry Kissinger (99), 'Ukrayna'daki silahlı çatışmaları durdurmak ve barışçı çözüm bulmak için dar bir fırsat penceresi olduğunu' söyledi. Uluslararası ilişkilerde realpolitik yaklaşımın önde gelen uygulayıcısı, aksi takdirde 'Rusya'nın Avrupa'dan tümüyle kopup Çin'in kalıcı müttefiki haline geleceğini' vurguladı. "Savaş, kolayca üstesinden gelinemeyecek karışıklıklar ve gerilimler yaratmadan önce, barış müzakerelerinin gelecek iki ay içinde başlaması gerekiyor" diyen Kissinger, sonucun Avrupa'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini belirleyeceğini belirtti. "İdeal olarak, sınır önceki statükoya geri dönüş olmalı. Bu noktadan sonra sürdürmekte ısrar etmenin, bunu, NATO tarafından büyük bir uyumla yürütülen Ukrayna'nın özgürlüğü için verilen bir savaş olmaktan çıkarıp Rusya'nın kendisine karşı savaşa dönüştüreceğine inanıyorum" diye konuşan Kissinger, 2014'te Ukrayna krizi Kiev'de silahlı Maidan darbesiyle başlatıldığında, 'Ukrayna'nın tarafsız bir devlet ve Avrupa içindeki gruplaşmaların ön cephesi olmaktan ziyade Rusya ile Avrupa arasında bir köprü olmasını' savunduğunu hatırlattı.'Bunun yerine Kiev'in stratejik amaç olarak NATO üyeliği peşinde koşarak bugünkü çatışmaların taşlarını döşediği' eleştirisini getiren Kissinger, '8 yıl önce teşvik ettiği fırsatın artık varolmadığını, ama yine de nihai bir hedef olarak akıl tutulması gerektiğini' söyledi. 'Batı'nın da Rusya'yı ezici bir yenilgiye uğratmaya çalışma peşinde koşmasının Avrupa açısından feci etkileri olacağı, Avrupa ülkelerinin büyük resmi akıllarından çıkarmaması ve Rusya'nın 400 yıldır Avrupa'nın ana parçalarından biri olduğunu hatırlaması gerektiğini' dile getiren ABD'li diplomat, yaşlı kıtaya "Dikkatli olun ki, Rusya, Çin ile kalıcı bir ittifaka sürüklenmesin" uyarısında bulundu. Washington ile Pekin arasında tırmanan gerginlikle ilgili "Artık birbirlerini dünya sahnesinde tek geçerli stratejik rakip olarak görüyorlar" değerlendirmesinde bulunan Kissinger, 'bu iki ülke arasındaki bir silahlanma yarışının tüm dünya için son derece endişe verici bir senaryo olduğunu' söyleyerek şöyle devam etti:"Öncesinde yapılmış silah kontrolü müzakerelerinin yokluğunda belirlenmiş sınırlama kriterleri bulunmayacağından, modern teknolojilerle yürütülecek bir çatışma insanlık için bir felaket olacaktır"Daha önce Davos'taki Batılı elitlere video konferans yoluyla seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev için daha fazla silah, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım isteyip Moskova'nın barış müzakereleriyle ilgilenmediğini iddia etmişti. Moskova ise mart ayı sonunda İstanbul'da bir miktar ilerleme kaydedilen barış görüşmelerini durduran tarafın Ukrayna olduğunda, bunun gerisinde ABD ve Britanya'nın Zelenskiy'e müdahalesinin yattığında ısrarlı. ABD ve Britanya medyası, Kissinger'ın Davos'taki açıklamalarını, "Ukrayna, savaşın sona ermesi ve barış anlaşmasına varılması için Rusya'ya toprak vermeli" başlıklarıyla sundu.

https://tr.sputniknews.com/20220524/eski-abd-disisleri-bakani-kissinger-abd-cin-ile-dogrudan-bir-catismadan-kacinmali--1056615016.html

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