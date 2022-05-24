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https://tr.sputniknews.com/20220524/moskova-sehir-mahkemesi-navalniya-iliskin-karari-onadi-1056633413.html
Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy’a ilişkin kararı onadı
Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy’a ilişkin kararı onadı
Moskova Şehir Mahkemesi, Rus blog yazarı Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlıktan verilen cezayı onadı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T15:36+0300
2022-05-24T15:36+0300
dünya
moskova şehir mahkemesi
aleksey navalnıy
hapis cezası
dolandırıcılık
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Moskova Şehir Mahkemesi, blog yazarı Aleksey Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymama suçlarından verilen 9 yıl hapis cezasını onadı.Navalnıy’ın avukatı Olga Mihaylova mahkemede, ‘kararın adil olmadığını ve koşulsuz iptale tabi olduğu’ görüşünü dile getirerek, AİHM’nin Kirov'daki Leninskiy Bölge Mahkemesi'nin kararında Navalnıy’in haklarının ihlal edildiğine hükmettiğini ve bu kararın Moskova'daki Lefortov Mahkemesi tarafından dikkate alındığı ve bunun sonucunda Navalnıy'ın toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.Mağdur olarak kabul edilen yargıç ve savcının mahkeme tarafından sorgulanmadığını öne süren Mihaylova, Navalnıy’ın hakarette bulunduğu iddialarının kanıtlanmamış olduğunu belirterek, sanığın cezaevinde yargılanmaktan yakındığı kısa bir konuşma yaptığını, video bağlantısının kesildiğini ve sorunun bir teknisyen tarafından giderildiğini ifade etti.Savcı ise, Moskova Lefortov Mahkemesi'nin kararının hukuki temellere dayandığını, Navalnıy'in savunma hakkının ihlal edilmediğini, iddia ve savunma makamlarının eşit şartlara sahip olduğunu, ayrıca şeffaflık ilkelerinin ihlal edilmediğini ve gazetecilerin cezaevi bölgesinde çalışma fırsatına sahip olduklarını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220322/navalniy-9-sene-hapis-cezasina-mahkum-edildi--1054953661.html
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moskova şehir mahkemesi, aleksey navalnıy, hapis cezası, dolandırıcılık

Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy’a ilişkin kararı onadı

15:36 24.05.2022
© SputnikAleksey Navalnıy - mahkeme - duruşma
Aleksey Navalnıy - mahkeme - duruşma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik
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Moskova Şehir Mahkemesi, Rus blog yazarı Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlıktan verilen cezayı onadı.
Moskova Şehir Mahkemesi, blog yazarı Aleksey Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymama suçlarından verilen 9 yıl hapis cezasını onadı.
Navalnıy’ın avukatı Olga Mihaylova mahkemede, ‘kararın adil olmadığını ve koşulsuz iptale tabi olduğu’ görüşünü dile getirerek, AİHM’nin Kirov'daki Leninskiy Bölge Mahkemesi'nin kararında Navalnıy’in haklarının ihlal edildiğine hükmettiğini ve bu kararın Moskova'daki Lefortov Mahkemesi tarafından dikkate alındığı ve bunun sonucunda Navalnıy'ın toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.
Mağdur olarak kabul edilen yargıç ve savcının mahkeme tarafından sorgulanmadığını öne süren Mihaylova, Navalnıy’ın hakarette bulunduğu iddialarının kanıtlanmamış olduğunu belirterek, sanığın cezaevinde yargılanmaktan yakındığı kısa bir konuşma yaptığını, video bağlantısının kesildiğini ve sorunun bir teknisyen tarafından giderildiğini ifade etti.
Savcı ise, Moskova Lefortov Mahkemesi'nin kararının hukuki temellere dayandığını, Navalnıy'in savunma hakkının ihlal edilmediğini, iddia ve savunma makamlarının eşit şartlara sahip olduğunu, ayrıca şeffaflık ilkelerinin ihlal edilmediğini ve gazetecilerin cezaevi bölgesinde çalışma fırsatına sahip olduklarını belirtti.
Aleksey Navalnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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