https://tr.sputniknews.com/20220524/moskova-sehir-mahkemesi-navalniya-iliskin-karari-onadi-1056633413.html

Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy’a ilişkin kararı onadı

Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy’a ilişkin kararı onadı

Moskova Şehir Mahkemesi, Rus blog yazarı Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlıktan verilen cezayı onadı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T15:36+0300

2022-05-24T15:36+0300

2022-05-24T15:36+0300

dünya

moskova şehir mahkemesi

aleksey navalnıy

hapis cezası

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1043718240_0:83:1800:1096_1920x0_80_0_0_8ef4c45936dd19d73b84c85b0c27c0fd.jpg

Moskova Şehir Mahkemesi, blog yazarı Aleksey Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymama suçlarından verilen 9 yıl hapis cezasını onadı.Navalnıy’ın avukatı Olga Mihaylova mahkemede, ‘kararın adil olmadığını ve koşulsuz iptale tabi olduğu’ görüşünü dile getirerek, AİHM’nin Kirov'daki Leninskiy Bölge Mahkemesi'nin kararında Navalnıy’in haklarının ihlal edildiğine hükmettiğini ve bu kararın Moskova'daki Lefortov Mahkemesi tarafından dikkate alındığı ve bunun sonucunda Navalnıy'ın toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.Mağdur olarak kabul edilen yargıç ve savcının mahkeme tarafından sorgulanmadığını öne süren Mihaylova, Navalnıy’ın hakarette bulunduğu iddialarının kanıtlanmamış olduğunu belirterek, sanığın cezaevinde yargılanmaktan yakındığı kısa bir konuşma yaptığını, video bağlantısının kesildiğini ve sorunun bir teknisyen tarafından giderildiğini ifade etti.Savcı ise, Moskova Lefortov Mahkemesi'nin kararının hukuki temellere dayandığını, Navalnıy'in savunma hakkının ihlal edilmediğini, iddia ve savunma makamlarının eşit şartlara sahip olduğunu, ayrıca şeffaflık ilkelerinin ihlal edilmediğini ve gazetecilerin cezaevi bölgesinde çalışma fırsatına sahip olduklarını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220322/navalniy-9-sene-hapis-cezasina-mahkum-edildi--1054953661.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moskova şehir mahkemesi, aleksey navalnıy, hapis cezası, dolandırıcılık