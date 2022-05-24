https://tr.sputniknews.com/20220524/putin-rusya-yaptirimlara-ragmen-tum-ulkelerle-ekonomik-isbirligine-acik-olacak-1056634105.html

Putin: Rusya, yaptırımlara rağmen tüm ülkelerle ekonomik işbirliğine açık olacak

Putin: Rusya, yaptırımlara rağmen tüm ülkelerle ekonomik işbirliğine açık olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık kalmayı planladığını, ayrıca ilgilenen... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T15:48+0300

2022-05-24T15:48+0300

2022-05-24T15:48+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ekonomik işbirliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056634076_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cc5f80d7aa21b7a717a7673e12fe2dd.jpg

Ulaşım altyapısının geliştirilmesi ile ilgili sorunların ele alındığı bir toplantıya katılan Putin, Rusya’nın yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık olduğunu söyledi.Putin, bir dizi konunun önemine dikkat çekerek bunları ‘ulusal para birimleri üzerinden rahat bir ödeme altyapısının düzenlenmesi, bilimsel ve teknolojik bağların kurulması, lojistik zincirlerinin kapasitesinin ve verimliliklerinin artırılması ve ayrıca kargo taşımacılığı için yeni rotaların oluşturulması’ olarak sıraladı.Modern koşullarda trafik akışlarını çeşitlendirmenin öneminin de arttığına dikkat çeken Putin, “Bazı ülkelerin yaptıkları, Rusya'dan kapanma, Rusya'yı kapatma değil, kendi zararlarına olsa bile Rusya’dan kapanma istekleri, modern dünyada trafik akışlarını çeşitlendirmenin, öngörülebilir sorumlu ortaklara yönelik koridorları genişletmenin ne kadar önemli ve vakitlice olduğunu gösterdi” vurgusunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/soygu-batinin-yaptirimlarina-ve-kieve-askeri-yardimlarina-ragmen-harekat-sonuna-dek-devam-edecek-1056629629.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, ekonomik işbirliği