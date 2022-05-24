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Putin: Rusya, yaptırımlara rağmen tüm ülkelerle ekonomik işbirliğine açık olacak
Putin: Rusya, yaptırımlara rağmen tüm ülkelerle ekonomik işbirliğine açık olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık kalmayı planladığını, ayrıca ilgilenen... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T15:48+0300
2022-05-24T15:48+0300
2022-05-24T15:48+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ekonomik işbirliği
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Ulaşım altyapısının geliştirilmesi ile ilgili sorunların ele alındığı bir toplantıya katılan Putin, Rusya’nın yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık olduğunu söyledi.Putin, bir dizi konunun önemine dikkat çekerek bunları ‘ulusal para birimleri üzerinden rahat bir ödeme altyapısının düzenlenmesi, bilimsel ve teknolojik bağların kurulması, lojistik zincirlerinin kapasitesinin ve verimliliklerinin artırılması ve ayrıca kargo taşımacılığı için yeni rotaların oluşturulması’ olarak sıraladı.Modern koşullarda trafik akışlarını çeşitlendirmenin öneminin de arttığına dikkat çeken Putin, “Bazı ülkelerin yaptıkları, Rusya'dan kapanma, Rusya'yı kapatma değil, kendi zararlarına olsa bile Rusya’dan kapanma istekleri, modern dünyada trafik akışlarını çeşitlendirmenin, öngörülebilir sorumlu ortaklara yönelik koridorları genişletmenin ne kadar önemli ve vakitlice olduğunu gösterdi” vurgusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/soygu-batinin-yaptirimlarina-ve-kieve-askeri-yardimlarina-ragmen-harekat-sonuna-dek-devam-edecek-1056629629.html
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rusya, vladimir putin, ekonomik işbirliği
Putin: Rusya, yaptırımlara rağmen tüm ülkelerle ekonomik işbirliğine açık olacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık kalmayı planladığını, ayrıca ilgilenen ülkelerle etkileşimi genişleteceğini söyledi.
Ulaşım altyapısının geliştirilmesi ile ilgili sorunların ele alındığı bir toplantıya katılan Putin, Rusya’nın yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık olduğunu söyledi.
Putin, bir dizi konunun önemine dikkat çekerek bunları ‘ulusal para birimleri üzerinden rahat bir ödeme altyapısının düzenlenmesi, bilimsel ve teknolojik bağların kurulması, lojistik zincirlerinin kapasitesinin ve verimliliklerinin artırılması ve ayrıca kargo taşımacılığı için yeni rotaların oluşturulması’ olarak sıraladı.
Modern koşullarda trafik akışlarını çeşitlendirmenin öneminin de arttığına dikkat çeken Putin, “Bazı ülkelerin yaptıkları, Rusya'dan kapanma, Rusya'yı kapatma değil, kendi zararlarına olsa bile Rusya’dan kapanma istekleri, modern dünyada trafik akışlarını çeşitlendirmenin, öngörülebilir sorumlu ortaklara yönelik koridorları genişletmenin ne kadar önemli ve vakitlice olduğunu gösterdi” vurgusunu yaptı.